«Nuove assunzioni negli hub» 

Due giorni fa il grande successo dell’Open night a Cagliari, con l’hub aperto sino a mezzanotte e 1.167 dosi di vaccino somministrate. Ieri la parola fine alla storia dei 167 lavoratori che, alcuni da anni, prestano servizio nelle aziende sanitarie sarde, e 100 di questi negli hub, e che dal 31 agosto sono stati lasciati a casa. Nessuna proroga ma, come già annunciato dal commissario di Ats, la richiesta immediata all’agenzia interinale di nuovi contratti differenti rispetto a quello che avevano i 167 .

Hub vuoti

Ieri intanto, malgrado l’assenza di questi lavoratori, negli hub sardi non si sono registrati particolari problemi soprattutto perché le richieste di vaccinazione non sono state tante. Stesse scene da Nuoro all’Ogliastra, dalla Gallura a Sassari, così come a Oristano, Cagliari e Quartu: nessuna fila e ritmi tranquilli.

«Vero, le prenotazioni sono calate molto in questo periodo tanto che stiamo pensando di compattare il servizio, ad esempio a Cagliari ci potrebbe essere un solo hub e non due. Questo perché la quota di popolazione residuale non è elevatissima e quindi riusciamo a gestirla. Ma non vuole assolutamente dire che le persone non ci servono, anzi. E’ un servizio essenziale e non possiamo non farlo», puntualizza il numero uno di Ats, Massimo Temussi.

La svolta

Quindi, come già annunciato da Ats e assessorato regionale alla Sanità, ieri non è arrivata la proroga per i 167 interinali impegnati fino a due giorni fa anche negli hub vaccinali dell'Isola, tuttavia esiste una soluzione per questi lavoratori - 120 coadiutori amministrativi e 47 operatori tecnici - con il contratto scaduto il 31 agosto . Dall’Ats infatti fanno sapere che entro pochi giorni scatteranno assunzioni ma con un contratto diverso, quello previsto per gli interinali di categoria C. Un livello differente dal precedente di categoria B che non poteva più essere proposto. La soluzione ottimale anche perché questi 167 lavoratori sono già formati e poi perché la maggior parte di loro ha un diploma, quindi rientra nella tipologia prevista nel nuovo contratto che l'Ats è tenuta a rispettare per assumerli di nuovo.

A giorni i contratti

«Onestamente non so se vengono riassunti tutti i 167 lavoratori perché essendo un servizio di lavoro interinale noi chiediamo 167 categoria C. E non so se tutti quelli che prima lavoravano in categoria B hanno le caratteristiche per diventare C – precisa Temussi – Immagino che l’agenzia assuma prima di tutto coloro che hanno maturato già un’esperienza, spero che ciò avvenga e spero che tutti i 167 abbiano le caratteristiche richieste». I nuovi contratti dovrebbero scattare entro settimana.

Open night da record

Non c’erano solo giovanissimi due giorni fa nell’hub di Cagliari per l’Open night organizzato dall’Ats. E lo dimostrano i numeri, delle 1.167 dosi somministrate 471 sono andate ai sardi tra i 12 e i 18 anni, 413 tra i 19 e i 35. Intere famiglie in fila ben prima delle 20 (quando si sono aperti i cancelli) e sino alla mezzanotte, la stragrande maggioranza per ricevere la prima dose sulle note proposte dai dj. Un successo che Ats pensa di replicare anche la prossima settimana. «Abbiamo preso il target principale, quello dei 12-19 anni, aumentando il numero dei vaccini di per se tra i più alti in Italia. Ma sono finalmente arrivate anche persone di altre fasce, 40-59 su cui non siamo messi benissimo, e soprattutto qualche over 60. Molto bene anche in termini di performance con 300 vaccini all’ora», conclude Temussi.

«Grazie a tutti»

E anche il sindaco Paolo Truzzu è molto soddisfatto dell’iniziativa, «Nonostante i maldestri tentativi di boicottaggio, sono state 1.160 le dosi di vaccino somministrate con quasi 500 under 18 che hanno partecipato. Grazie all'Ats e alla Regione, alle forze dell’ordine, al personale sanitario e della protezione civile comunale, ai volontari impegnati nell'hub che hanno reso possibile la riuscita di questa serata. Ma soprattutto grazie a tutti i giovani (e meno giovani) che hanno scelto di vaccinarsi. Questo è ciò che ha decretato il vero successo dell'evento».

