Nuova vita per Villa Eleonora  

Vecchio rudere, addio. Villa Eleonora d’Arborea tornerà al suo antico splendore e, dopo anni di abbandono, il vecchio orfanotrofio diventerà un luogo per attività culturali ma troveranno spazio anche un ristorante e una caffetteria. Il progetto di rilancio rientra nel programma milionario di riqualificazione delle periferie Oristano est.

L’appalto

Il Comune nei giorni scorsi ha affidato i lavori all’impresa Caredda di Quartu Sant’Elena che ha partecipato alla gara con un’offerta di 343 mila euro su una base d’asta di 470 mila. Duecentodieci giorni consecutivi di tempo per cancellare i segni di anni di abbandono e per disegnare il futuro dell’edificio che fu dimora dell’artista Vandalino Casu. «La villa sarà dedicata ad attività culturali» anticipa il sindaco Lutzu. L’intervento riguarda anche la strada di accesso, vico Volta II, che metterà in collegamento la struttura con il parco agricolo e le aree di pertinenza della Casa di riposo. Proprio con l’associazione che gestisce l’ospizio, l’amministrazione civica ha firmato un accordo per la concessione d’uso della villa storica intitolata alla giudicessa e delle aree circostanti. Il progetto, redatto dalle architette Silvia Oppo e Claudia Argiolas e dagli ingegneri Gianfranco Argiolas e Franco Sardu, punta a restituire all’edificio, circondato da orti, vigneti e agrumeti, la bellezza che nel 1876 gli valse un premio al “concorso dei poderi sardi”.

Il progetto

Si cercherà di riportare la struttura alla sua originaria conformazione, nei corpi laterali e nel retro del cortile troveranno spazio i nuovi servizi: un ristorante nascerà negli ambienti delle ex scuderie e delle cucine mentre la caffetteria sarà ospitata nell’area occidentale e si svilupperà all’esterno verso la grande corte. Le cinque sale del primo piano saranno destinate ad attività di carattere culturale come esposizioni, concerti da camera, letture. Un pergolato con travi in legno offrirà ai visitatori un leggero ombreggio per godere del panorama che spazia dalla città al fiume fino ai monti. «Il giardino di fronte al prospetto principale - aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna - sarà articolato in una serie di aiuole definite da percorsi pedonali in calcestruzzo». All'esterno in un’altra area verde sarà ricavato uno spazio per concerti e attività all’aperto. «L’intervento permetterà un recupero del complesso architettonico e agricolo e del valore storico dello stabile a cui tutti gli oristanesi sono molto legati» conclude il sindaco Lutzu.