Nuova tegola, medici con la valigia 

Per la sanità oristanese non c’è pace. Giusto per gradire anche ieri nell’hub vaccinale di Sa Rodia si è ripetuto il gran putiferio: file da qui all’eternità dell’umana pazienza tra la pioggia e il freddo. Grandi attese nonostante l’Assl abbia fatto sapere che le vaccinazioni sarebbero state effettuate solamente ai prenotati (eccezion fatta per le persone ferme ancora alla prima dose) con la preghiera di rispettare gli orari. Niente da fare, non è cambiato nulla e non si capisce; l’Assi dovrebbe chiarire e le persone rispettare gli orari e le prenotazioni.

La protesta

Intanto dal Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano arriva un’altra dura bordata alla Regione e agli amministratori locali. Sotto accusa la decisione di «destinare altri medici al Pronto soccorso del Policlinico di Monserrato e a quello del Brotzu. Presidi che certo non hanno le carenze di personale medico più volte segnalate negli ospedali della provincia di Oristano. Tutto questo -continua la nota del Comitato per la Salute- mentre si legge del rischio di chiusura del Pronto soccorso di Bosa, dove un medico è andato in pensione e un chirurgo prestato al servizio è trasferito d’urgenza alla chirurgia del San Francesco di Nuoro e nel mentre si ricorre ai medici in affitto e a un oneroso appalto a una società privata per tenere aperto il Pronto soccorso di Oristano». Il Comitato si rifà a una delibera dell’Ats che assegna 4 medici specialisti in medicina di emergenza e urgenza finora impegnati al Santissima Trinità di Cagliari -dove il Pronto soccorso è stato chiuso- sono stati assegnati al Policlinico e 3 al Brotzu.

La beffa

«Si tratta dell’ennesima e scandalosa decisione che conferma la volontà dei dirigenti regionali della sanità di affossare i servizi dei piccoli ospedali a favore dei centri maggiori, continuamente privilegiati dalla destinazione delle poche risorse professionali disponibili». Da qui un appello agli amministratori locali perché venga attuato un riequilibrio del personale medico nelle assegnazioni ai diversi ospedali «e garantito in questo modo un dignitoso funzionamento dei servizi sanitari delle zone a maggior sofferenza come la provincia di Oristano». Sulla sanità pubblica non se ne vien fuori, la Regione pur sostenendo, legittimamente, che i medici mancano a Oristano, come dovunque, promette che Oristano ne vedrà arrivare diversi sia in pediatria che in neurologia. Dall’altra il Comitato che lamenta una scarsa considerazione per le sorti oristanesi e paventa i rischi di tagli ancora più drastici delle prestazioni. In mezzo le persone che giustamente pretendono un servizio che magari la pandemia ha aggravato ma che da sola non basta a giustificare una situazione ormai al limite.