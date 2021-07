Nuova segnaletica, lavori notturni 

Dell’idea si è parlato nei giorni scorsi, e alla fine è diventata realtà. In viale Marconi e in via Marconi si lavora di notte per tracciare attraversamenti pedonali e linee di mezzeria. Se per vari motivi la stesura del nuovo asfalto non poteva che avvenire di giorno, il discorso è diverso invece per la segnaletica. Una task force di operai ha già cominciato nella notte tra lunedì e martedì dalle 21,30 alle 4. E dopo la breve pausa di ieri, si riprenderà stanotte negli stessi orari per completare l’intervento, salvo intoppi.

In questo modo si potranno evitare traffico e lunghe code dovute ai cantieri e inoltre dopo un’attesa necessaria per garantire l’assorbimento dell’asfalto, le strade saranno di nuovo sicure per automobilisti e pedoni in quelle che sono le strade più trafficate del territorio.

L’avanzamento

Nel primo giorno di lavoro sono stati tracciati gli attraversamenti pedonali nel tratto dal Banco di Sardegna in via Marconi a quello poco prima del Carrefour in viale Marconi. Ci sono già le strisce quindi in quelli che sono i punti più critici, davanti al market Md e alla clinica Sant’Elena. Oggi le strisce saranno tracciate anche davanti all’ipermercato Carrefour, dove comunque l’attraversamento è regolato dai semafori a richiesta per i pedoni.

La programmazione

«Per tracciare la nuova segnaletica», spiega l’agente del settore Traffico e Viabilità Antonello Casiddu, «è stato necessario attendere quindici giorni. Il tempo necessario affinché il nuovo asfalto si assesti completamente e non assorba la vernice facendola diventare nera e poco visibile. C’è stata qualche protesta per questa attesa, ma era inevitabile. Appena è stato possibile si è subito dato il via all’intervento». Nei prossimi giorni sarà ripristinato anche l’attraversamento pedonale rialzato davanti alla clinica. «Siamo molto contenti di essere riusciti a organizzare i lavori in notturna», aggiunge Casiddu, «in modo da non interferire sulla circolazione durante il giorno. È stato bello vedere gli automobilisti che transitavano e che ringraziavano per quanto stavamo facendo».

Le difficoltà

Lavorare in notturna non è facile come può sembrare. Bisogna prendere le misure con la visibilità ridotta e fare comunque i conti con la grande mole di traffico di queste notti d’estate. «Ma tutto è filato liscio», prosegue Casiddu che ha coordinato l’intervento insieme alla collega Valeria Scalas, «e ringraziamo gli operai per avere condiviso la nostra idea di lavorare di notte». Conclusa la sistemazione della segnaletica la prossima settimana riprenderà la stesura del nuovo asfalto. Si comincerà giovedì 15 con via Della Musica, dove l’intervento dovrebbe durare circa una settimana. Poi sarà la volta di via S’Arrulloni e di via Salieri. Si tratta di strade devastate da buche e voragini che negli ultimi anni sono state oggetto di continui rattoppi mai risolutivi.

