Nuova rissa, colpito anche il prete 

Sono volati ancora una volta calci e pugni. Scene da far west che hanno portato a Sant’Antioco il Comitato d’ordine pubblico, con in testa il Prefetto. Una seduta d’urgenza convocata poche ore dopo che nel parapiglia della notte che la Compagnia dei barracelli ha cercato di sedare, è stato colpito al volto anche don Gino Rigoldi. Stava cercando di far da pacere.

Nuova rissa

È il sacerdote artefice della Fondazione milanese che permette di trascorrere periodi di vacanza, a Maladroxia, a giovani impegnati in un percorso di reinserimento sociale. Un percorso però da giorni caratterizzato da risse e intemperanze. Dopo le aggressioni dei giorni scorsi e altri comportamenti che hanno turbato la serenità del paese, ieri notte nuovo grave episodio che ha costretto all’intervento i carabinieri di Sant’Antioco, Giba e Calasetta. Quattro feriti (non gravi) assistiti dalle ambulanze Solki e Asvoc: nel parco del Lungomare è avvenuta un’altra rissa fra giovani assistiti dal sacerdote e ragazzi locali (difatti le responsabilità sono da chiarire) ma si è arrivati a un punto tale di tensione sociale che il sindaco Ignazio Locci ieri ha convocato d’urgenza il Comitato d’ordine pubblico cui hanno preso parte il prefetto Gianfranco Timeo, il comandante provinciale dei carabinieri Cesario Totaro, i vertici della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, della Polizia locale e lo stesso don Gino Rigoldi. Il primo cittadino ha preteso provvedimenti urgenti e sono arrivati. Il sacerdote si è detto «preoccupato per la serena prosecuzione della permanenza dei ragazzi ospiti», ma ha anticipato che riporterà a Milano i giovani coinvolti nell’ultima rissa, esattamente come aveva fatto con gli altri tre (tutti di origine nordafricana), cioè i protagonisti degli analoghi disordini di domenica scorsa. Il Prefetto dal canto suo ha garantito che verrà fatta piena luce sugli ultimi avvenimenti e che verranno potenziati da subito i controlli delle forze dell’ordine in paese.

La comunità

Nei quattro anni precedenti, cioè da quando i ragazzi di don Gino Rigoldi frequentano Sant’Antioco per la vacanze estive, non si erano mai verificati fatti simili. E lo stesso artefice della Fondazione ha assicurato che pure i suoi ragazzi sono rimasti molto turbati. «Siamo abituati all’accoglienza – ha voluto però precisare Ignazio Locci – e quanto accaduto in questi giorni è qualcosa da condannare a prescindere dalle responsabilità da individuare e da lasciarsi subito alle spalle». Ed è per questo che il sindaco e il Prefetto hanno chiesto a don Rigoldi di «riflettere ulteriormente sui fatti e di proporre momenti di coinvolgimento dei suoi ragazzi in iniziative che possano favorire la reciproca conoscenza e il rispetto». La lunga riunione del Comitato d’ordine pubblico si è chiusa con la decisione del prete di far conoscere a breve i suoi provvedimenti, oltre a quello annunciato di riportare in Lombardia anche gli altri ragazzi scalmanati. Ma in paese la tensione resta alta.

