Nuova partenza per il museo del medioevo 

Dopo 17 anni di sogni, burocrazia, (troppa) politica, modifiche al programma, alternanza di imprese e aumenti dei costi, al Monte granatico di Sanluri si riaccendono le luci per ospitare il “Museo Giudicale”, grazie a un investimento della Regione di 3 milioni di euro, destinati a quella che ormai è un’eterna incompiuta e che abbraccia anche la sede del Palazzo Arcais di Oristano. «Il riavvio di un’opera destinata a spegnersi lentamente – dice il sindaco Alberto Urpi – è stato accolto con soddisfazione. La prima pietra nel 2005 da una Giunta di centrosinistra e ora l’ultima di centrodestra testimoniano che la cultura non ha colore».

Iter sbloccato

Si riparte. Nei giorni scorsi, mentre l’ufficio tecnico di Sanluri affidava l’incarico a un professionista per “la progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza di ulteriori lavori di completamento e adeguamento dei locali del Monte Granatico, sede del realizzando museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale”, la Regione trovava la strada per sbloccare definitivamente l’iter. «Importante – dice il presidente Christian Solinas – investire in cultura per valorizzare e rendere fruibile al pubblico il nostro immenso patrimonio storico. La realizzazione del museo e centro di documentazione della Sardegna giudicale rientra nel sistema regionale dei musei con un Piano di razionalizzazione e sviluppo». E la Regione, titolare dell’opera, tramite l'accordo di Programma quadro in materia di beni culturali, ci mette i soldi per la realizzazione e per gli interventi che si renderanno necessarie per il funzionamento.

Storia e tecnologia

«È l’ennesima dimostrazione – ricorda Urpi – di quanto la storia sia sempre attuale al punto da potersi adattare e convivere con la modernità, in questo caso con l’alta tecnologia. Sarà, infatti, un museo multimediale che, partendo da Sa Battalla, saprà raccontare con immagini dei tempi che furono altre guerre e altri eventi del Medioevo sardo. A noi la fortuna di poterlo ospitare, grazie al valore identitario della civiltà giudicale che ci è stato riconosciuto». Urpi ricorda «il borgo fortificato da mura e il castello, conosciuti oltre mare» e aggiunge: «La simulazione di Sa Battalla ogni due anni è, nel suo genere, una delle manifestazioni più attese e partecipate a livello europeo».

Lungaggini

Il museo è una delle incompiute più costose del territorio: fino a oggi si sono spesi circa 4 milioni di euro. Dei 17 anni trascorsi due sono stati impegnati nella progettazione e quattro per i lavori, il resto si è consumato fra rescissioni di contratti con le imprese che si erano aggiudicati l’appalto e poi il temporeggiare dell’assegnazione alle ditte in graduatoria. Il tutto interrotto di tanto in tanto con nuovi incarichi dell’ufficio tecnico per completare la ristrutturazione dell’edificio. L’ultimo porta la data del maggio scorso: 139 mila euro “per ulteriori lavori”.

Documentazione pronta

Il paradosso è che da anni la documentazione, relativa al periodo medioevale interessato al progetto, è pronta. I lavori, affidati al Consiglio nazionale di ricerche, sono stati ultimati da tempo, ma rimasti in casa del Cnr. «Ancora per poco», assicura il sindaco Alberto Urpi: «Questa volta si fa sul serio. La gestione resta affidata alla Regione ma i sindaci saranno parte attiva nel completare l’opera».

