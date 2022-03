Nuova frontiera dell’energia pulita in miniera 

I ricercatori della Sotacarbo, circa 30 dipendenti, lavorano da sempre (l’attività è partita nel 2008) nello sviluppo delle tecnologie avanzate, quindi sempre un passo in avanti nella ricerca sull’energia pulita. Ora che l’idrogeno con le sue potenzialità green è diventato strategico per la politica energetica europea, nei laboratori di Carbonia scommettono sulla nuova fonte. In realtà alla Sotacarbo sono già in corso attività di ricerca che vanno in questa direzione: ad esempio lo sviluppo di tecnologie per produrre l’idrogeno verde dalle biomasse di scarto e dai rifiuti, o ancora la messa a punto del processo per produrre i combustibili verdi che derivano dall’idrogeno, come il metanolo e il dimetilene. Nomi sconosciuti ai profani ma con un futuro tutto da testare in ambito scientifico, sia per lo stoccaggio dell’energia rinnovabile, sia come combustibili veri e propri, in sostituzione di gas e petrolio. Studio, test, analisi e prove portati avanti con professionalità, confrontandosi spesso con altre realtà nazionali e internazionali.

Nei laboratori e negli impianti pilota della Sotacarbo, nella Grande Miniera riconvertita, si punterà alla ricerca green più innovativa, quella sull’idrogeno.

La nuova frontiera dell’energia pulita sarà sperimentata nella stessa area un tempo consacrata all’estrazione del carbone, una strada già tracciata e confermata dal finanziamento riconosciuto alla Sotacarbo dalla Regione nella Finanziaria approvata nei giorni scorsi che ha destinato 2,5 milioni all’anno per il prossimo triennio al Centro Ricerche di Carbonia per sostenere lo studio sull’idrogeno e l’energia verde.

Gli studi

I ricercatori della Sotacarbo, circa 30 dipendenti, lavorano da sempre (l’attività è partita nel 2008) nello sviluppo delle tecnologie avanzate, quindi sempre un passo in avanti nella ricerca sull’energia pulita. Ora che l’idrogeno con le sue potenzialità green è diventato strategico per la politica energetica europea, nei laboratori di Carbonia scommettono sulla nuova fonte. In realtà alla Sotacarbo sono già in corso attività di ricerca che vanno in questa direzione: ad esempio lo sviluppo di tecnologie per produrre l’idrogeno verde dalle biomasse di scarto e dai rifiuti, o ancora la messa a punto del processo per produrre i combustibili verdi che derivano dall’idrogeno, come il metanolo e il dimetilene. Nomi sconosciuti ai profani ma con un futuro tutto da testare in ambito scientifico, sia per lo stoccaggio dell’energia rinnovabile, sia come combustibili veri e propri, in sostituzione di gas e petrolio. Studio, test, analisi e prove portati avanti con professionalità, confrontandosi spesso con altre realtà nazionali e internazionali.

Il brevetto

Quello sull’idrogeno è un filone che Sotacarbo coltiva già da qualche tempo, tanto che dalle attività di ricerca nei laboratori della Grande Miniera è arrivato un brevetto internazionale al Centro di Ricerca per un catalizzatore avanzato che produce metanolo da idrogeno verde e CO2. Insomma le ricerche sull’idrogeno a Carbonia sono già iniziate e, visti anche i finanziamenti regionali, sono destinate ad essere sempre più approfondite e indirizzate verso le nuove frontiere dell’energia, quelle verso cui punta l’Europa e, come fanno capire gli ultimi bandi, anche la Regione. Un campo strategico nella ricerca, in cui Sotacarbo diventa sempre più il centro di riferimento regionale. Già dall’inizio della sua attività la società (partecipata da Regione ed Enea) ha scelto come missione la ricerca sull’energia pulita, con studi sulla cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica, ricerca sulle energie rinnovabili. Nello spazio che un tempo era occupato dai Magazzini Materiali della miniera, oggi sono stati allestiti gli impianti pilota per il recupero dello zolfo dai fumi di ossicombustione o per la gassificazione a letto fisso, con tutti gli altri impianti e laboratori della piattaforma pilota. C’è molta scienza e applicazione tecnologica alla Grande Miniera, in un incrocio con il passato che, attraverso la ricerca sull’idrogeno, vuole diventare futuro.

