Nuova condotta disseta i campi 

L’inaugurazione della condotta irrigua di Monte Baranta si è svolta in un clima di vera festa ieri mattina, con tutti i rappresentanti istituzionali e politici del territorio e le organizzazioni agricole strette intorno al Consorzio di bonifica della Nurra che è riuscito a compiere un piccolo miracolo: realizzare un’opera di ingegneria idraulica in pochi mesi, mettendo fine agli sprechi di acqua, con la riqualificazione dei 6791 metri di canale adduttore realizzato nel 1965 e che collega il Rio Cuga alla vasca di Monte Baranta, in territorio di Olmedo. «Questa è l’Italia che ci piace», ha commentato Francesco Battistoni, sottosegretario alle Politiche Agricole, in collegamento video, insieme ad altri esponenti del parlamento.

Consorzi esautorati

L’inaugurazione della condotta ha offerto l’occasione per puntare i riflettori sul ruolo dei Consorzi, ufficialmente esautorati di competenze, ma di fatto chiamati a risolvere i problemi, in virtù di una convenzione. Il presidente del Consorzio di bonifica della Nurra, a questo proposito, ne ha approfittato per strappare un impegno: «Da circa un anno in commissione Agricoltura c’è nuova proposta di riforma – ha svelato Gavino Zirattu –, cerchiamo di portarla avanti, uscendo dal solito sistema dello scaricabarile». È stato Zirattu a ripercorrere l’iter dell’opera pubblica, ricordando i problemi del vecchio canale a cielo aperto, con perdite nell’ordine del 25 per cento. «È una grande soddisfazione aver conseguito un obiettivo così importante per noi che ci occupiamo di programmazione», ha detto la neo commissaria per le opere idriche in Sardegna, Angelica Catalana, funzionaria del ministero delle Infrastrutture, intervenuta in videoconferenza.

Fasce tricolori

Sotto il grande gazebo c’era l’anima della Nurra. I sindaci di Alghero, Olmedo, Sassari, Porto Torres, Ittiri e Uri in fascia tricolore, gli assessori regionali, i parlamentari del territorio, le associazioni degli agricoltori. Per l’evento pure il direttore generale di Anbi, Massimo Gargano. «Oggi stiamo scrivendo la storia di riscatto di un territorio – ha concluso il presidente del Consiglio regionale Michele Pais - che ha sofferto problemi di carattere idrico».

