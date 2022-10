Nuova 554 “urbana”, riparte il progetto da 20 milioni di euro 

Da allora però è stato un continuo susseguirsi di annunci senza niente di concreto, a parte l’avvio delle fase degli espropri dei terreni a ridosso del tracciato, poi la sospensione del progetto nel 2019. L’intervento è lo stesso annunciato tempo fa: poco meno di 4 chilometri di ex statale tra lo svincolo con la 125 e la rotatoria di Margine Rosso, in attesa che l’Anas faccia la sua parte nel resto della 554. Spariranno i semafori, sostituiti da tre rotatorie realizzate agli incroci con via Marconi e Pitz’e Serra, una all’uscita di Quartello. Non solo: la strada passerà dalle attuali quattro corsie, due per senso di marcia, a sei con le corsie preferenziali dedicate al trasporto pubblico. Spazio anche per le biciclette che avranno a disposizione due corsie, una per senso di marcia. Al centro uno spartitraffico alberato con oleandri, mentre lungo i marciapiedi ci saranno i lecci e le jacarande.

Se ne parla dal 2014, quando si approvò il documento preliminare alla progettazione per la riclassificazione della Statale a strada urbana. Un anno dopo arrivò il via libera alla variante urbanistica seguita dall’ok all’esproprio delle aree interessate dall’intervento.

Per trasformare finalmente l’ex Statale 554 - il tratto quartese - in viale urbano, così come prevede l’appalto da 20 milioni rimasto fermo al palo per anni e ripreso in mano dall’attuale amministrazione comunale, con tanto di solleciti tramite legale nei confronti dell’associazione temporanea di imprese che si era aggiudicata a suo tempo la progettazione.

Subito le risorse per sistemare la passerella sopraelevata pericolante - con una variazione di bilancio urgente al vaglio della Giunta - in attesa degli attraversamenti pedonali, insieme a piste ciclabili, ampi marciapiedi e corsie preferenziali per i bus.

Progetto del 2014

La progettazione

Il servizio di progettazione per il nuovo viale Europa è ripreso pochi mesi fa, con tanto di tempi definiti dal Comune che però sono slittati di oltre un mese rispetto al cronoprogramma iniziale. «La procedura di accesso ai lotti ha richiesto più tempo e rallentato l’iter», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «un ritardo che non dipende dall’amministrazione comunale». Alcuni errori di indirizzi dei proprietari dei terreni, e altri intoppi burocratici che però sembrano essere superati. «Gli errori adesso sono stati corretti, questo tornerà utile anche a noi per concludere più velocemente la fase degli espropri», dice l’esponente della Giunta comunale. Ora si attendono le analisi di laboratorio dopo le indagini ambientali e geotecniche fatte nei terreni dove è previsto l’intervento, poi ci sarà la presentazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, e infine il progetto esecutivo. «Entro l’inizio del prossimo anno contiamo di avere il progetto esecutivo pronto, poi partiranno subito i cantieri», assicura l’assessore Conti.

Ponte pedonale

Nel frattempo si corre per risolvere il problema del ponte pedonale - fra via Biora e via Italia - sbarrato da alcuni giorni per motivi di sicurezza, con tanto di lamentele dei residenti di Sant’Anastasia a seguito. «Dobbiamo intervenire urgentemente su quel cavalcavia, stiamo lavorando a una variazione di bilancio per metterlo subito in sicurezza», annuncia il sindaco Graziano Milia. «L’ideale sarebbe stato avere in dirittura d’arrivo i lavori della nuova 554 che avrebbero risolto tutti i problemi», sottolinea, «ma lì abbiamo ereditato un appalto praticamente morto e che stiamo riuscendo a salvare».

