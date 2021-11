Nuova 554, il Comune rimbalza sull’Anas 

«La realtà è che da parte dell’Anas abbiamo ottenuto una risposta che non ci aspettavamo», ha spiegati Locci «e, ovviamente, non ci piace per niente. Dall’ente statale sottolineano infatti che il progetto, datato ormai quasi 15 anni fa e che noi contestiamo, sia in una stadio avanzato forte anche del parere favorevole ottenuto dall’amministrazione che ha preceduto quella che attualmente guido». Il primo cittadino comunque non si dà per vinto e ribadisce come il progetto vada ripensato e quindi attualizzato, soprattutto per il bene di Monserrato e dei cittadini che dalla nuova opera devono trarne dei benefici.

Questo il duro commento del sindaco di Monserrato Tomaso Locci dopo l’incontro di mercoledì con Anas e Regione sul futuro della 554. Una riunione che avrebbe dovuto, almeno nelle aspettative, diradare i dubbi che si sono addensati sul nuovo tracciato della strada statale che non piace all’amministrazione monserratina. E invece tutto è rimasto come prima, se non peggio. Anche perché il summit era stato convocata dall’assessorato ai lavori pubblici della Regione ma l’assessore Aldo Salaris era assente mentre il direttore generale ha abbandonato la riunione dopo pochi minuti.

«Contavo in un incontro costruttivo, così non è stato. Le nostre posizioni rimangono per ora inascoltate, il progetto della strada dividerà così la città in due ma noi non ci fermeremo qui».

Lo sfogo del sindaco

No al progetto attuale

«Mi auguro possa svolgersi il prima possibile un nuovo incontro in presenza dell’assessore Aldo Salaris e del direttore generale del suo assessorato, nel quale potranno prendersi le conseguenti decisioni politiche sulla scorta naturalmente degli elementi tecnici e procedurali attualmente individuati», spiega Tomaso Locci. «La nostra posizione è chiara e lo è dal 2016, data del nostro primo insediamento alla guida della città, cioè quella di una netta contrapposizione al progetto che l’Anas sta portando avanti per la nuova 554 e che l'amministrazione che ci ha preceduto ha supinamente accettato a danno dei cittadini, delle attività commerciali e della città di Monserrato».

I nodi

In particolare Locci contesta «il posizionamento delle vasche di laminazione per la riduzione del rischio idrogeologico che devono necessariamente essere posizionate a monte della statale e non, come invece previsto nell’attuale progetto, nel centro urbano. Inoltre la nuova strada non deve essere a scorrimento veloce, ma deve avere dei limiti che consentano la realizzazione di svincoli, uscite e corsie di inserimento funzionali alle esigenze di un territorio che non può vedere la città, i residenti e le attività commerciali separate, divise e quindi compromesse, come del resto ha dichiarato formalmente il Consiglio Superiore dei lavori pubblici con una sua nota inviata a tutti gli enti coinvolti, Regione Sardegna, Anas e comuni».

La proposta

Da qui la controproposta: «Per come la vediamo noi», conclude Locci «la nuova 554 deve avere una maggiore interconnessione pedonale, ciclabile ma anche veicolare tra i territori a nord della stessa statale e il centro abitato. Continueremo quindi a tutelare gli interessi dei nostri cittadini e del nostro territorio in tutti i modi che la normativa e le diverse competenze funzionali tra gli enti coinvolti ci permetteranno, questo in modo differente da chi ci ha preceduto e consegnato questo fallimentare progetto».

