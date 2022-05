Nuova 554, il Comune accelera 

Quattro mesi e mezzo di tempo per avere il progetto esecutivo - con tanto di nuove indagini ambientali in corso - poi spazio ai lavori per mettere in sicurezza l’attuale viale Europa, il tratto urbano della Statale 554. Dopo tre anni di stop - tutto sospeso dal 2019 - riprende l’iter per riqualificare la strada che separa la zona artigianale con il resto della città: corsie per i bus, marciapiedi e spartitraffico alberati, piste ciclabili e l’arrivo di tre rotatorie. «Un passo importante che ci fa ben sperare», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «abbiamo dato dei tempi che l’associazione di imprese siamo certi rispetteranno».

La durata

Il servizio di progettazione è ripreso nei giorni scorsi, con tanto di tempi definiti dal Comune: entro quattordici giorni la redazione e l’esecuzione delle indagini ambientali e geotecniche nei terreni dove è previsto l’intervento, 101 giorni per avere le prove di laboratorio, 10 per la presentazione del piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, e altri dieci per la presentazione del progetto esecutivo. «Poi le opere saranno immediatamente cantierabili», dice Conti.

Nessuna data certa sul via ai lavori, ma di fatto se i tempi vengono rispettati - e se tutto dovesse filare liscio come si spera - l’intervento dovrebbe iniziare entro l’anno.

Un’accelerata dopo una serie di incontri e approfondimenti fra Comune e l’associazione temporanea di imprese che si era aggiudicata l’appalto da 20 milioni di euro - finanziati dalla Regione - ma anche grazie all’intervento del legale incaricato dal Comune - l’avvocato Mauro Barberio - che ha dato un contributo decisivo affinché si sbloccasse la situazione. «In attesa del progetto esecutivo noi ci occuperemo di concludere gli espropri e una serie di altri dettagli», assicura l’assessore.