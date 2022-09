Nuotata “inclusiva” con i campioni 

Filippo Magnini, Saturnino e tanti altri ospiti e testimonial d’eccezione per un progetto entrato nel cuore della città d’Iglesias e destinato a crescere ulteriormente e valicare i confini nazionali.

Il progetto

La seconda edizione di “Swim’n Swing”, il progetto d’inclusione sociale che utilizza la musica ed il nuoto per migliorare gli aspetti psicomotori dei partecipanti, si è svolta in una due giorni seguita ed apprezzata oltre le più rosee aspettative. Realizzato a cura dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune d’Iglesias e nato da un’idea di Davide Masala (musicoterapista originario di Ozieri e impegnato da tempo alla realizzazione di progetti capaci di sposare l’inclusione sociale ai contesti esperenziali) per il secondo anno consecutivo, il Centro culturale di via Cattaneo prima ed il centro sportivo Antares poi, hanno ospitato un evento che ha unito la musica, il nuoto e l’inclusione. Lo ha fatto tramite dei testimonial dal grande impatto, campioni dello sport, musicisti di livello assoluto e prestigiosi rappresentanti del mondo accademico.

I testimonial

Il campione olimpionico Filippo Magnini, quello del mondo di nuoto Alessandro Miressi, Saturnino (bassista di Jovanotti), Massimo Moriconi (bassista di Mina), il chitarrista iglesiente Dado Leo, lo scrittore e scienziato Lamberto Maffei e Michela Fagiolini, Francesca Cavicchiolo e Francesca Bardi (rappresentanti dell’Harvard medical school) sono stati i testimoni di un’iniziativa che ha richiamato centinaia fra partecipanti e curiosi: «Come psicomotricità - spiega l’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa - ho studiato a fondo questo progetto. Da subito ho compreso la sua importanza e la sua innovatività». Bracciate a ritmo di musica, Filippo Magnini scivola sull’acqua in sincronia con gli accordi dei musicisti a bordo vasca: «Fin dallo scorso anno, quando si svolse la prima edizione, ho creduto molto in questo progetto. - dichiara il campione - Ha un potenziale importante e ora ci prepariamo a valicare i confini italiani e presentarlo all’estero».