Nuotata fatale per un turista 

Una tragedia che ha commosso tutti: Roger Muller era da giorni in vacanza sulla costa di Muravera. Dalla Svizzera era arrivato assieme alla moglie. Una vacanza a fine stagione trascorsa subito nella massima serenità in uno dei mari più belli della costa sud est. Ieri purtroppo il dramma: Roger Muller è entrato in acqua verso le 11, seguito dalla moglie. La donna si è accorta delle difficoltà del marito. L’uomo non stava bene, ha chiesto aiuto, e lei ha cercato disperatamente di aiutarlo. In soccorso è arrivato un bagnino che, assieme alla turista, è riuscito a portare il turista sul bagnasciuga.

Tragedia nella tarda mattinata di ieri nel mare di Capo Ferrato, sul litorale di Muravera. Un turista svizzero da alcuni giorni ospite di un campeggio della zona è morto probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio mentre faceva il bagno. L'uomo, Roger Muller, 56 anni, è stato inutilmente soccorso dalla moglie e da un bagnino che lo hanno subito portato a riva: il turista era già morto. Inutili quindi tutti i tentativi del sanitari del 118 di salvargli la vita.

Vacanza di fine stagione

Momenti drammatici

L’uomo aveva ingerito acqua, non dava segni di vita. Momenti drammatici, con l’arrivo di un’ambulanza del 118. Inutili sono stati poi tentativi dei sanitari di salvare il turista che sarebbe stato tradito da un arresto cardiaco. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Muravera e del Nucleo radiomobile della Compagnia di San Vito, assieme al capitano Massimo Meloni. Sono scattati così gli accertamenti di routine.

Si è trattato di una tragedia in un giorno che per la vittima e la consorte doveva essere di vacanza e spensieratezza. Ultimati gli accertamenti di legge, i carabinieri si sono messi in contatto con la Procura della Repubblica di Cagliari che ha disposto il trasferimento della salma al cimitero di Muravera, mettendola a disposizione della famiglia. Nelle prossime ore, sarà trasferita in Svizzera per i funerali.

Cordoglio

Grande la commozione per l’accaduto . Parole di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del turista scomparso sono arrivate nel primo pomeriggio dal sindaco di Muravera Salvatore Piu: «Ci sentiamo vicini alla famiglia Muller. Una vicenda che ci rattrista».

Una tragedia in un litorale fra i più sicuri dell’intera costa su orientale dell’isola. Una tragica fatalità.

