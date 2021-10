Nuoro-Regione è guerra aperta 

«Questo esproprio non può avvenire con una legge regionale, la Costituzione non lo tollera - ha esordito il primo cittadino-avvocato, Andrea Soddu - Solo lo Stato potrebbe portarci via i nostri presidi culturali. Appena dovesse essere adottato un atto amministrativo in applicazione di questa legge lo impugneremo. Inoltre, garantisco che non siederò mai nel Cda di una fondazione che il Consiglio comunale non ha voluto». Il sindaco di Nuoro non ha alcuna intenzione di subire quell’emendamento inserito nella legge Omnibus approvato martedì dal Consiglio regionale. E che fa diventare due fondazioni il Consorzio della Biblioteca Satta e quello che gestiva UniNuoro. «Con il coinvolgimento della Regione, il futuro economico e lo sviluppo dei due enti è al sicuro», replicano subito Carlo Prevosto e Natascia Demurtas, consiglieri comunali del Pd.

Scontro aperto

Soddu intanto promette battaglia, si scaglia contro quella decisione che reputa un furto. Ieri mattina, spalleggiato da Giunta e consiglieri di maggioranza, ha espresso la sua indignazione verso la decisione dell’assemblea sarda. «La governance di questi due presidi culturali deve stare qui - ha affermato Soddu - Questo è un attacco alla città. Si stanno calpestando i diritti imprescindibili delle autonomie locali. Con il provvedimento si vuole soverchiare il voto di una comunità che ha fatto una scelta sulla base di un programma. Questo programma è stato validato dalle autorità competenti che dovevano occuparsi dei finanziamenti. Al centro di tutto c’era l’università. Siccome il consorzio universitario stava andando bene, hanno deciso di prenderselo».

Colpo di spugna

Adesso tutto ha i crismi dell’ufficialità, dopo l’approvazione dell’emendamento 542 da parte del Consiglio regionale. Le frizioni sul futuro dei due presidi culturali, però, erano emerse lo scorso maggio, con la proposta adottata a scrutinio segreto dall’assemblea sarda e caldeggiata dall’esponente del Pd Roberto Deriu. Di fatto, spariscono i consorzi culturali di Barbagia (Pubblica lettura Sebastiano Satta e UniNuoro) e si fa spazio a due fondazioni sotto il cappello della Regione. «I fatti smentiscono Andrea Soddu, che è riuscito a mettere il Comune in una posizione insostenibile - tuonano Natascia Demurtas e Carlo Prevosto - I numeri sono pubblici. Con Soddu il Comune ha destinato meno risorse ai due enti. Finalmente, e per la prima volta, le università di Cagliari e di Sassari avranno una partecipazione attiva nelle due fondazioni, dopo che per anni si è detto che erano estranee alla città, lontane e sorde alle richieste del territorio nuorese. Comunque, è un fatto che in questi ultimi anni la Satta e UniNuoro siano andati avanti solo grazie all’intervento della Regione».