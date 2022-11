«Nuoro nel cuore ma ora penso al Sant’Elena» 

Dopo quasi vent’anni in giro per l’Italia tra i campi di serie C e D, ha sentito l’esigenza di tornare nella sua Quartu per godersi la famiglia e mettere la ciliegina su una carriera che lo ha visto protagonista in piazze prestigiose. Oggi Mauro Ragatzu, alla veneranda età di 40 anni, sta trascinando il Sant’Elena a suon di gol - già 8 in campionato - a ridosso della zona play-off. E proprio nell’ultimo turno il centravanti ne ha siglato uno pesantissimo contro la Nuorese, squadra cui è fortemente legato e con la quale ha disputato le ultime tre stagioni andando a segno cinquanta volte. La rete, arrivata allo scadere, ha permesso al Sant’Elena di agguantare un prezioso pareggio.

Cosa ha provato dopo il gol alla sua ex squadra?

«Sicuramente una grande emozione. A Nuoro ho trascorso tre anni stupendi ma oggi gioco per il Sant’Elena e quando scendo in campo do tutto per questa maglia. Certo, dispiace vedere la Nuorese giù in classifica. Gli auguro si possa risollevare».

Dopo un avvio di stagione sottotono, ora la squadra sembra essersi ripresa.

«Siamo partiti con una squadra completamente rinnovata e abbiamo impiegato un po’ prima di trovare la giusta quadratura. Adesso che ci siamo ripresi dobbiamo continuare con questo spirito. Probabilmente ci mancano 2-3 punti, ma il campionato è lungo».