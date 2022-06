Nuoro digitale, balzo in avanti 

Il riferimento va all’esperienza maturata e condivisa con i Comuni dell’area vasta, partner del progetto Next Generation Nuoro 2030, con un plauso a Lula che ha sposato in toto il progetto.

Come specificato da Harris, «il processo strategico in atto non ha grande bisogno di tecnici ma anche della parte attiva della politica. Abbiamo raggiunto grandi risultati ma bisogna continuare a lavorare. Sarebbe un peccato non approfittare del sussidio previsto dal Pnrr perché a breve ci troveremmo costretti a fare le stesse cose ma a totale carico della comunità».

Soddisfazione palpabile tra i corridoi del Comune di Nuoro per la conclusione del primo importante passaggio di digitalizzazione dell’ente. «Avevamo obiettivi alti e complessi ed è importante avere raggiunto risultati concreti in tempi così celeri. Educare il cittadino al digitale non è cosa semplice ma abbiamo avuto risposte piacevolmente inaspettate», dice l’assessore Filippo Spanu, che ha presentato il report insieme al sindaco Andrea Soddu ed al tecnico David Harris, dirigente responsabile della transizione al digitale. Compiuti passi da gigante da novembre scorso con Nuoro che oggi si attesta nella fascia medio-alta nel raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, valutati nei giorni scorsi al Forum della pubblica amministrazione di Roma. È l’unico Comune ad aver compiuto un balzo in avanti di due valutazioni in così breve tempo.

Soddisfazione palpabile tra i corridoi del Comune di Nuoro per la conclusione del primo importante passaggio di digitalizzazione dell’ente. «Avevamo obiettivi alti e complessi ed è importante avere raggiunto risultati concreti in tempi così celeri. Educare il cittadino al digitale non è cosa semplice ma abbiamo avuto risposte piacevolmente inaspettate», dice l’assessore Filippo Spanu, che ha presentato il report insieme al sindaco Andrea Soddu ed al tecnico David Harris, dirigente responsabile della transizione al digitale. Compiuti passi da gigante da novembre scorso con Nuoro che oggi si attesta nella fascia medio-alta nel raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione individuati dalle strategie nazionali, valutati nei giorni scorsi al Forum della pubblica amministrazione di Roma. È l’unico Comune ad aver compiuto un balzo in avanti di due valutazioni in così breve tempo.

Il traguardo

Come specificato da Harris, «il processo strategico in atto non ha grande bisogno di tecnici ma anche della parte attiva della politica. Abbiamo raggiunto grandi risultati ma bisogna continuare a lavorare. Sarebbe un peccato non approfittare del sussidio previsto dal Pnrr perché a breve ci troveremmo costretti a fare le stesse cose ma a totale carico della comunità».

Il riferimento va all’esperienza maturata e condivisa con i Comuni dell’area vasta, partner del progetto Next Generation Nuoro 2030, con un plauso a Lula che ha sposato in toto il progetto.

I servizi

Il nuovo sito è stato il primo passaggio per consentire ai cittadini di creare gratuitamente il proprio Spid con l’ausilio di giovani del servizio civile: da settembre saranno 16 più due nuovi dipendenti pronti a proseguire il lavoro svolto.

Oggi è possibile accedere online a servizi quali l’anagrafe, la prenotazione di appuntamenti, l’albo pretorio, le istanze e ciò che rende l’amministrazione pubblica inclusiva, con agilità e da qualunque strumento informatico. Finora 1010 persone hanno usufruito di questo servizio, l’età media degli utenti è sui 56 anni, guidata dall’utente più agée che ha 103 anni. In questo momento il ritmo è calato in attesa del bando del Governo che consenta la ripresa, ma è comunque possibile per i cittadini attivare gratuitamente la propria identità digitale (questo è lo Spid) recandosi in Comune personalmente. I prossimi passi saranno il potenziamento delle risorse umane e della connettività delle reti, la conservazione digitale dei dati cartacei e l’attuazione di 3 progetti approvati dal Pnrr per quasi 440 mila euro che si sommano ai 228 mila che il Comune ha nel bilancio. Contento il sindaco Andrea Soddu: «È innegabile la rivoluzione fatta in termini di trasparenza, possibilità di controllo ma la sfida digitale è in evoluzione, non possiamo fermarci né dare per scontato niente. L’obiettivo è raggiungere la fascia più alta delle valutazioni sul lavoro delle amministrazioni, Nuoro merita di giocare in Champion’s League».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata