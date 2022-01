Nuorese, lo stop è indigesto 

«Dobbiamo trovare una soluzione per tutti: siamo in mezzo al mare e non sappiamo come muoverci». Da Maurizio Soddu, presidente della Nuorese e contrario allo stop dei campionati regionali, arriva un grido d'allarme sul blocco fino al 23 gennaio, deciso mercoledì sera a poche ore da un turno di Eccellenza (che avrebbe avuto solo cinque partite su nove per via dei contagi). Il patron dei verdazzurri, che hanno chiuso il 2021 con una convincente vittoria per 0-3 sulla Ferrini capolista, non si sofferma soltanto sulle difficoltà della sua società, ma anche su quelle dell'intero sistema del calcio dilettantistico, costretto di nuovo a fermarsi per la pandemia.

Soddu, perché avrebbe preferito continuare?

«Ci crea problemi fermarci. Non è che noi campiamo dall'industria: campiamo dai tifosi e dagli sponsor. Una sospensione del genere ci porta un mese in avanti, come stipendi e tutto. Come possiamo fare? Questa è la verità. Poi possiamo fermarci anche sei mesi, ma che ci diano una soluzione: io non la trovo. È una cosa che demoralizza, non semplice anche per chi governa».

Ora che cosa si augura sulla gestione del campionato?

«Sono convinto che il 23 ci diranno di aspettare a febbraio. Non vedo delle posizioni giuste o correttive: si può dire di ripartire in sicurezza il 23, ma secondo me siamo punto e a capo perché i contagi stanno aumentando, questo nonostante i vaccini e tutto. Poi comunque le scelte che saranno fatte le sposerò: sono uno in mezzo a mille».