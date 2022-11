Nuorese in convalescenza 

Nuorese 0

Lanusei 0

Nuorese (4-3-3) : Scarcella; Mastio, Piriottu, De Vitis, Rantoucho, Tiddia, Di Nardo, Nicol, Dem, Cocco, Loi (12’ st Puddu). In panchina Calia, Cau, Porcu, Puddu, Bussu, Dessì, Zola, Solinas, Bullitta. Allenatore Picconi.

Lanusei (4-3-3) : Manis; Loddo, Piroddi (37’ st Giorgi), Arras (11’ st Arangino), Bellu, Prieto, Mainardi, Caredda, Novach, Usai (28’ st Fernandez), Paulis. In panchina Faraone, Fernandez, Peana, Giorgi, Meloni, Di Gennaro, Arangino. Allenatore Masia.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Note : a mmoniti Bellu, Tiddia, De Vitis, Caredda, Picconi, Paulis, Dem, Mastio.

Nuoro. La Nuorese inaugura l’era post Soddu con un pareggio a reti bianche contro il Lanusei. Alle dimissioni dell’ex patron è seguito un buon afflusso di pubblico, tornato al Franco Frogheri per sostenere una squadra scesa in campo con nuove divise e determinata a uscire dalla zona calda della classifica. Ospiti guidati in panchina dall’ex capitano verdeazzurro Mario Masia, accolto dall’applauso dei 200 presenti.

La partita

Prima occasione per il Lanusei al 5’, Novach tiene palla in area ma calcia sul portiere. Risponde Cocco al 7’ con una staffilata di destro respinta da Manis e spazzata dalla difesa. Ancora Cocco un minuto dopo prova il cross deviato in angolo. Occasione d’oro per Dem al 14’ ma l’attaccante incespica calciando e manda fuori. Ancora un brivido al 26’, Bellu liscia la palla e Dem si invola al centro ma tira in modo scoordinato e la palla viene deviata in angolo. Prova Di Nardo al 33’ ma il tiro cross impatta sul difensore e finisce in corner. Occasioni fotocopia per i lanuseini al 35’ e al 41’ con Paulis che riceve in area, prova a girarsi e tirare ma entrambe le volte Scarcella è bravo a respingere ed allontanare.

Nella ripresa non cambia l’equilibrio della gara. Al 12’ una punizione di Cocco attraversa l’area e si spegne in fallo laterale. Mainardi al 10’ è anticipato da Scarcella e al 28’ sfiora l’incrocio dei pali su calcio di punizione. Il portiere di casa sventa al 33’ due calci d’angolo consecutivi. Al 40’ Manis esce in presa alta su Cocco. Al 41’ Arangino a porta vuota calcia alto.

