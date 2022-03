Nuorese, colpo playoff  

Nuorese 3

Guspini 0

Nuorese (4-3-3) : Mereu, Peana, Putzu, Roccuzzo, Farris, Tuccio (18’ st Manfredi), S. Demurtas, Scioni, Ragatzu, Saiu (43’ st A. Demurtas),Vinci (39’ st Di Nardo). In panchina Ruggiu, Manfredi, Di Nardo, A. Demurtas, Loi, Becconi, Scanu. Allenatore Cantara.

Guspini (4-3-3) : Loddo; Serra, Ibba, Fadda, Uliana, Uccheddu (44’ st Cinus), Congiu (44’ st Montesuelli), Floris (41’ st Olivia), Coulibaly, Malandra, Bravo (18’ st Selis). In panchina Mameli, Cinus, Oliva, Serpi, Montesuelli, Selis, Pisanu, Ciecco, Pedoni. Allenatore Fadda.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 29’ Ragatzu (r), 39’ Scioni, 29’ st Ragatzu.

Note : ammonito Peana; espulso Putzu; recupero 2’ pt-4’ st; spettatori 250.

Nuoro. Vittoria netta della Nuorese sul Guspini, dopo una gara giocata a viso aperto da entrambe le compagini. I verdeazzurri approfittano dello scivolone del Quartu Sant’Elena (sconfitto sabato dall’Arbus) e si assestano in solitaria al quinto posto della classifica rivolti verso i play off.

Primo Tempo

Inizio gara con il Guspini che al 3’ spreca un’occasione d’oro con Bravo che calcia fuori a porta vuota. Ci prova Ragatzu al 9’ ma Loddo respinge. Uno Scioni in grande spolvero prima ruba palla a centrocampo e serve Saiu che viene anticipato al momento della battuta, poi cerca la soluzione personale al 13’ con un tiro a giro di sinistro che termina fuori. Insiste la Nuorese al 14’ con un cross velenoso di Putzu che il portiere agguanta in due tempi. Mischia in area ospite al 15’, Ragatzu controlla, va giù ma per l’arbitro é tutto regolare. Cerca di imporre il proprio gioco la squadra ospite al 18’ con Coulibaly protagonista di uno scatto e ma Mereu lo anticipa e spazza via. Nuorese a un passo dal vantaggio al 25’ con Tuccio, il cross termina a lato. Sbloccano il risultato gli uomini di Cantara al 29’, Scioni viene atterrato in area, rigore netto e Ragatzu trasforma. Reazione del Guspini 3 minuti dopo con Bravo ma la punizione finisce alta. Raddoppio della Nuorese al 39’ con un contropiede di Roccuzzo che serve Vinci, il suo tiro é respinto corto, Scioni si avventa sulla palla e mette in rete. Ancora Roccuzzo al 43’ ma il tiro finisce fuori. La prima frazione si chiude con l’espulsione di Putzu per fallo su Coulibaly.

Secondo tempo

Ripresa sottotono con il gioco frammentato per via di diversi infortuni, tutti lievi. Triangolo tra Scioni e Vinci al 13’st concluso con un tiro pericoloso parato in angolo da Loddo.La gara si chiude di fatto al 39’st con la doppietta personale di Ragatzu, servito in area da un passaggio millimetrico di Farris che il bomber deposita agilmente in goal. Allo scadere Di Nardo, classe 2004, subentrato a Vinci, sfiora il clamoroso quarto gol con destro al volo che si perde oltre la traversa.

