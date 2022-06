Nugoro spa, stipendi dimezzati 

Aria di tempesta in Piazza Italia nella sede della Nugoro Spa. La società in house della Provincia di Nuoro, per l’ennesima volta, ritarda il pagamento degli stipendi dei propri dipendenti. Stavolta la trovata è stata quella di informarli, attraverso una vaga comunicazione scritta, che avrebbero percepito il 50% delle loro spettanze e poi si vedrà. Vengono citate risorse in arrivo per saldare il dovuto ma, fissato il 10 del mese come giorno di pagamento, a tutt’oggi nulla si muove e nessun operaio ha avuto quanto gli spettava.

In affanno

La società, creata nel 2002, è di fatto il braccio operativo nei settori delle manutenzioni di edifici, scuole, strade, aree verdi, impianti tecnologici e tutto ciò che riguarda controllo, riparazione e conservazione degli stabili di proprietà della Provincia stessa. Qualche mese fa, stante lo stesso problema, gli operai si erano radunati davanti alla sede di piazza Italia in un sit in di protesta con cui chiedevano a gran voce il rispetto dei loro diritti, la stabilizzazione dei precari e il ritorno ad una situazione di normalità. Nulla pare cambiato visto che gli stipendi continuano ad essere pagati con ritardi, a volte anche di settimane, fino all’amara sorpresa di giugno, che ancora non ha visto il saldo delle buste paga.

Relazioni inesistenti

Ciò che allarma i lavoratori è anche la comunicazione con i vertici aziendali, ridotta ad un annuncio in bacheca che ha il sapore dello sfottò. Giunge generalmente il giorno prima dei pagamenti, narra di problematiche nell’iter burocratico legato al trasferimento dei fondi da parte dell’ Ente, si sventola la notizia di nuovi contratti e delle stabilizzazioni ad esse legati, si afferma in totale autoreferenza il grande lavoro del Cda dell’azienda. Infine si dà loro atto dell’impegno profuso, li si ringrazia, si augura loro buon lavoro e si annuncia l’erogazione di mezzo stipendio, con il saldo che subirà un ritardo di alcuni giorni. Per adesso i giorni sono diventati 10 e le famiglie che da quello stipendio vivono hanno terminato la pazienza e valutano altre azioni di protesta.