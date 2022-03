Nùgoro Spa, bilanci da brivido  

I sindacati non sono certo tranquilli. «Le preoccupazioni partono dai bilanci, poco incoraggianti - spiega Domenica Muravera della Cigl - Poi c’è il problema della stabilizzazione dei precari, assunti nel 2019 per operare su strade e manutenzione. Oggi abbiamo un numero di occupati di gran lunga inferiore a quando la Nugoro ha iniziato ad operare». A ingessare la Nugoro il contratto: i servizi sono affidati di anno in anno e la società non può fare investimenti a lungo termine.

La Nugoro Spa ha come socio unico la Provincia di Nuoro. Nata negli anni Duemila, aveva assorbito i lavoratori socialmente utili e 60 cantonieri addetti alla manutenzione di 1230 chilometri di strade. Il braccio operativo della Provincia contava su un contratto di servizi decennale. Una volta scaduto questo e con l’incombenza della manutenzione di 30 scuole tra Nuorese e Ogliastra, la società ha iniziato a traballare. Il colpo di grazia è arrivato con la pandemia. A sottolinearlo anche il piano di risanamento stesso, che dice: «permangono, ed è uno degli elementi determinanti su cui si deve fondare il percorso di rilancio dell’azienda, concrete problematiche nei contratti di servizio, in ordine sia alla loro durata che ai contenuti economici e procedurali».

Nel bilancio 2020 sono certificate perdite per un milione e 112 mila euro, in quello di previsione (l'esercizio 2021 deve essere approvato) un rosso per altro milione e 266 mila euro. I fornitori battono cassa, ci sono penali contrattuali e fatture contestate e non onorate dell'esercizio 2020. I bilanci della Nugoro Spa, la società in house della Provincia di Nuoro, fanno acqua da tutte le parti e tra i dipendenti cresce la preoccupazione. Il questo quadro il commissario straordinario della Provincia Costantino Tidu, getta acqua sul fuoco. Intanto giovedì, i sindacati, in un incontro con i vertici dell’azienda, la presidente Elena Carta e l’Ad Antonello Basolu, hanno chiesto rassicurazioni sul piano di risanamento aziendale.

L’azienda

Le preoccupazioni

Rassicurazioni

Da Costantino Tidu arrivano rassicurazioni: «Siamo intervenuti con un piano di risanamento riguardo al bilancio 2020, dove abbiamo messo 500 mila euro per il 2021 e 300 mila euro per gli altri due anni. Le paghe saranno garantite, nel corso degli anni la qualità del servizio è cambiata profondamente e il personale della Nugoro è insufficiente. Abbiamo un contratto di Global Service, in via sperimentale finanziato con 1,5 milioni per i servizi». Ma le criticità permangono: «le perdite arrivano anche da un rapporto tra i tecnici della Provincia e il management della Nugoro, dove c’è stato un cortocircuito. È successo che nei primi quattro mesi del 2021 non c’è stato il riconoscimento di alcuni servizi. Non c’è stata la comunicazione formale dei nostri dirigenti per la prosecuzione, e la Nugoro Spa ha garantito l’operatività nelle scuole che non potevano essere interrotti. Tidu inoltre garantisce che i contratti, prossimi al rinnovo, saranno di sette anni.

