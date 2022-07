Nudo a Piscinas, l’ira del sindaco 

Nudo mentre si lancia nel vuoto dal vecchio e solitario ginepro, simbolo della spiaggia di Piscinas. La foto pubblicata sui social finisce sotto accusa. A destare scalpore è il nudista immortalato dall’obiettivo, non uno qualunque, ma Sergio Cossu, referente regionale dell’associazione “Anita Sardegna Naturista” e coordinatore del progetto che nel 2018 ha dato vita alla spiaggia nudista di Piscinas. «Per questa volta, sicuramente l’ultima – dice il sindaco Paolo Salis – non vado dai carabinieri. Ho chiesto collaborazione all’interessato, insieme dobbiamo trovare la strada del rispetto». Pronta la replica di Cossu: «Ho commesso un errore. Chiedo scusa alla comunità di Arbus».

La foto

A pochi giorni dal video di una coppia di bagnanti che fa sesso in pieno giorno sulla sabbia di Piscinas, la foto di un uomo nudo nell’aria, alle spalle del ginepro, non è stata gradita né dai cittadini né dagli amministratori. «Sono ancora più rammaricato – commenta Salis – perché la foto è stata scattata a quasi 800 metri di distanza dalla spiaggia riservata a quanti amano la tintarella integrale. Un conto è la fetta di litorale riservata ai nudisti che non vedo per niente dannosa, altro è girare come mamma li ha fatti in tutta la spiaggia. Ricordiamoci che dove finisce la libertà di ciascuno di noi, inizia quella degli altri». E senza perdere tempo ha scritto una nota al rappresentante di Anita con la richiesta di «un incontro al fine di poter concordare regole certe sulla modalità di godimento della spiaggia. Ammetto – ha concluso – di essere preoccupato. La foto in questione potrebbe far pensare che a Piscinas tutto è lecito».

Le scuse

La risposta di Cossu è stata immediata: «Mi scuso profondamente per l’incresciosa situazione dell’immagine fotografica. Si tratta di una vecchia foto, scattata da un professionista nel corso di un servizio, quando la spiaggia naturista non esisteva. Mai pubblicata. Ho provveduto, tramite il mio avvocato, a chiedere la rimozione dello stesso profilo Instagram, entrambi non autorizzati né dal sottoscritto né dalla nostra associazione. Non so come si potuto accadere, comunque sono consapevole di aver commesso un grave errore. Non era mia intenzione offendere la sensibilità della comunità di Arbus, verso la quale provo una profonda considerazione e grande affetto personale anche perché la frequento fin dal 1981». Pace fatta con l’amministrazione in nome dell’impegno comune a «impedire azioni irrispettose nei confronti di tutti i fruitori del litorale».