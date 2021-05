Nucleare, Biden accelera sull’Iran  

Washington. Sul nucleare iraniano è il momento dello sprint finale. Mentre a Vienna ripartono i negoziati sul ritorno degli Usa all'accordo del 2015 (Jcpoa), che apriva a Teheran mettendone però sotto controllo i programmi di proliferazione, Joe Biden mette sul piatto un miliardo di euro per superare le ultime resistenze della Repubblica islamica, che continua a chiedere la contestuale rimozione di tutte le sanzioni introdotte da Donald Trump dopo il ritiro dall'intesa nel 2018.

Aiuti umanitari

Uno sblocco di risorse che secondo la Cnn sarebbe destinato ad aiuti umanitari attraverso lo Swiss Humanitarian Trade Arrangement, creato ad hoc per consentire l'acquisto di cibo e farmaci, tra cui potrebbero rientrare i vaccini anti-Covid. Mentre le parti si avvicinano, i falchi sui due fronti non sembrano però darsi per vinti. Se al Congresso potrebbe essere un fronte repubblicano a mettersi di traverso, in Iran gli ultraconservatori non vogliono fare concessioni a 40 giorni dalle presidenziali in cui si sceglierà il successore di Hassan Rohani.

Israele terrorista

Da Teheran, nella "Giornata di Qods” (Gerusalemme), dedicata ogni ultimo venerdì di Ramadan alla causa palestinese, la Guida suprema Ali Khamenei ha rilanciato gli attacchi a Israele, definito «non un Paese, ma una base terroristica contro i palestinesi e altre nazioni musulmane». Un discorso alla nazione col mirino sull'eredità trumpiana.

Jcpoa riprende i lavori

A Vienna, intanto, la commissione congiunta del Jcpoa ha ripreso i lavori, iniziati ormai da un mese sotto il coordinamento dell'Ue. E stavolta, ha suggerito il rappresentante della Russia Mikhail Ulyanov, potrebbero non fermarsi «finché si raggiungerà l'obiettivo». Dopo aver concordato sulla necessità di intensificare il processo, le delegazioni dell'Iran e dei 4+1 (Francia, Germania, Regno Unito, Russia e Cina) sono tornate a discutere i dettagli di un'intesa che dovrebbe prevedere la revoca delle sanzioni e l'immediato ritorno di Teheran al pieno rispetto di tutti i suoi obblighi del patto. La scadenza rimane quella delle presidenziali iraniane del 18 giugno.

RIPRODUZIONE RISERVATA