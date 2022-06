Nuchis, un carcere polveriera 

Era un carcere modello la Casa di Reclusione Paolo Pittalis di Tempio. In dieci anni mai una rivolta, nessun atto di violenza grave e tante storie di reinserimento sociale di detenuti a fine pena. Era un carcere modello, ma nel giro di pochi mesi è cambiato tutto. E in peggio. Nel penitenziario di Alta sicurezza, dove si sperimentano da anni forme di giustizia riparativa e di riconciliazione tra vittime e condannati, una cinquantina di detenuti sta dando vita a una protesta permanente. Ogni ora, per circa 15 minuti, le stoviglie vengono sbattute con forza alle grate.

Alta tensione

Giovedì sera, come emerge ora dalle informative indirizzate alla Procura della Repubblica, un consistente gruppo di detenuti ha minacciato l’occupazione di un settore del penitenziario. Mentre due agenti venivano minacciati con un coltello rudimentale da un boss della Sacra Corona Unita. Il carcere di Alta Sicurezza di Tempio adesso è una polveriera. Dalla fine del 2021 ad oggi sono arrivati circa quaranta detenuti da altri istituti e stando a indiscrezioni, è imminente l’inserimento di altre dieci persone, che entreranno a Nuchis per ragioni di “opportunità penitenziaria”. Tradotto dal burocratese del Dap, significa detenuti che hanno già creato problemi in altre carceri. Nell’arco di pochi mesi, dunque, Nuchis è passata da 150 detenuti a quasi 200. La Casa Circondariale aveva due persone per cella (anche il questo un penitenziario modello) ora si è passati a tre.

«Scelte scellerate»

Il penitenziario affronta questo massiccio incremento di detenuti con le seguenti “forze” in campo: un direttore a scavalco (tre giorni a Busto Arsizio, altrettanti in Gallura), un solo ispettore invece che i 24 in organico, due sovrintendenti rispetto ai 28 indicati in pianta organica e un solo educatore. La comandante Maria Elena Mariotti, che da sola ha gestito e risolto la pericolosa situazione di giovedì sera, ha in carico sia Nuchis che il carcere di Bancali, a Sassari. Il coordinatore nazionale della sigla sindacale Sinappe, Luigi Arras, dice: «Le scelte del Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria sono scellerate, Tempio è diventata una pentola a pressione che sta per esplodere. Mandano detenuti in un istituto dove l’organico della Polizia penitenziaria è in drammatica sofferenza». Il Dap (Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria) esclude di avere adottato provvedimenti non compatibili con la situazione del carcere gallurese. Ma per i sindacati l’istituto con detenuti delle quattro mafie è una bomba a tempo.