Nozze nell’Isola, si parte nel caos 

Fiori d’arancio e mascherine. Confetti e tamponi. E poi lui, il “Covid manager”, il nuovo esperto che dovrà gestire i protocolli sanitari durante le nozze celebrate nell’Isola. Da metà giungo il grande circo dei matrimoni potrà rivedere la luce, ma le nuove regole anti-pandemia, pronte a essere varate su scala nazionale, non piacciono agli addetti ai lavori, spaventati da troppa incertezza e paletti stringenti che rivoluzioneranno il giorno più bello di migliaia di futuri sposini.

Le novità

Il protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico sembra avere un’unica certezza: dal 15 giugno le cerimonie potranno svolgersi senza limiti di invitati, a patto che vengano rispettati i dettami sanitari del caso. Addio quindi ai buffet, che lasceranno il posto a porzioni mono-dose; o alle lunghe tavolate, da spezzettare in piccoli tronconi e distanziare almeno due metri l'uno dall’altro. Ma la principale “new entry” sarà quella del Covid manager, un professionista che dovrà sovrintendere a tutte le fasi della cerimonia nel rispetto dei protocolli sanitari anti coronavirus. L'esperto gestirà quindi la selezione degli invitati, il loro accesso solo con tampone effettuato o il rilascio di un “green pass”, il catering e l’intrattenimento, stando attento al rispetto delle distanze e ai rischi di contagio.

L’obbligo di assumere un Covid manager non ha però lasciato impassibili gli addetti ai lavori, scettici sull’utilità di un professionista che non può vantare alcuna esperienza comprovata. «Chi li formerà? Chi dovrà assumerli e pagarli? Ma soprattutto, chi certificherà la loro preparazione per poter garantire il normale svolgimento di una festa secondo le normative vigenti?», si chiede Sara Marangoni, giovane wedding planner che in queste settimane si divide tra la speranza di una ripartenza rapida del settore e le troppe incognite che la minacciano. «La mancanza di regole certe ci sta danneggiando e molti clienti, ormai hanno preferito rimandare tutto al 2022 nella speranza che le cerimonie possano tornare alla normalità l'anno prossimo».

Buio pesto

Franco Locche, proprietario di una delle location più gettonate del sud Sardegna dagli aspiranti sposi, non nasconde l’amarezza: «La questione tamponi e green pass è un altro degli ostacoli più preoccupanti – dice – non si sa chi dovrà farli, se basteranno delle autocertificazioni per accedere all'evento o sarà invece necessario un certificato ufficiale. Un’incertezza che ci impedisce di dare ai clienti risposte chiare per programmare in sicurezza gli eventi, ci fa perdere col passare del tempo migliaia di euro e nel frattempo avvantaggia i paesi concorrenti, dove organizzare una cerimonia non sta riservando brutte sorprese».

Sì, iI mondo dei matrimoni non si muove certo all’ultimo momento e navigare a vista a metà maggio non è di certo la migliore prospettiva per chi lavora nel settore con professionalità da marzo a ottobre. «Occorre almeno un anno per organizzare un matrimonio – conferma Guido Beltrami, wedding planner di Alghero –, ciò significa che la primavera e metà dell’estate sono già compromesse e che dovremo dire addio al 90% del normale giro d’affari rimandando quasi tutto il lavoro al prossimo anno».

RIPRODUZIONE RISERVATA