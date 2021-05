Nozze in “trasferta”, sì a Casa Olla 

Sì ai matrimoni fuori dal palazzo comunale, ma per ora solo a Casa Olla. Al momento c’è il via libera alle celebrazioni nella cornice storica della casa campidanese di via Eligio Porcu: è l’unica richiesta accolta dagli uffici del Municipio dopo tre anni di attesa. «Finalmente», commenta Sergio Piludu, gestore dell’antica struttura quartese, «speriamo di poter partire già da quest’estate». Adesso spetterà alla Giunta ufficializzare la nuova scenografia per gli sposalizi, e definire i dettagli del contratto in comodato gratuito con i gestori di Casa Olla. Stop invece alle cerimonie nuziali nella spiaggia del Poetto: i due stabilimenti che hanno presentato istanza in Comune non avrebbero i requisiti richiesti per ospitare matrimoni e unioni civili.

Un percorso iniziato durante la scorsa consiliatura. Il primo atto concreto risale al 2017, con il via libera al regolamento sull’istituzione di sedi staccate dello stato civile che dava l’ok alla celebrazioni dei matrimoni al di fuori delle sedi istituzionali. Tra le novità per il giorno del fatidico sì c’era la possibilità di potersi sposare nella spiaggia del Poetto, ma si ipotizzava anche la cornice suggestiva del Nuraghe Diana e le case campidanesi presenti in città. L’ultimo atto risale al 2018 con il via alla manifestazione di interesse rivolta agli operatori locali interessati per avere l’autorizzazione. Ma da allora tutto tace.

L’argomento è tornato in auge lo scorso marzo con un’interpellanza sull’istituzione di separati uffici di stato civile presentata dal capogruppo di Cambiamo Quartu Francesco Piludu. In quell’occasione era stato lo stesso vicesindaco Tore Sanna ad annunciare «il massimo impegno a chiudere il prima possibile il procedimento». Nei giorni scorsi è arrivata la determina comunale che sancisce la conclusione - dopo tre anni - dell’attività istruttoria. Tre richieste in tutto, e un solo sì per Casa Olla: «Il fabbricato è dotato di conformità urbanistico edilizia e conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza, impiantistica, antincendi e strutturale», il verdetto degli uffici del Municipio. «Meglio tardi che mai», ironizza il gestore Sergio Piludu. «Aspettavamo da anni una risposta, e devo dare atto a quest’amministrazione di essersi impegnata per trovare una soluzione. Un bel segnale anche in chiave di sviluppo turistico della città», aggiunge, «ora però è necessario che l’ufficio di stato civile sia disponibile a celebrare i matrimoni anche il sabato e la domenica, perché sono i due giorni della settimana in cui si concentrano le maggiori richieste da parte delle coppie».

Nessun matrimonio invece nelle spiagge quartesi. Fra gli stabilimenti che hanno partecipato alla manifestazione d’interesse bandita dal Comune c’è il chiosco “Controvento”, distrutto da un incendio due anni fa. «Purtroppo questo ci ha penalizzato», spiega il titolare Alessandro Cappa, «e finché non ci sarà la proroga delle concessioni demaniali sino al 2033 non possiamo avere l’autorizzazione per ricostruire tutto. Solo allora», precisa, «potremmo essere in regola e riprovarci».

