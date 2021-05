Nozze con pranzo al sacco 

Matrimonio in zona arancione: «L’amore non ha colore, attendevamo questo momento da tantissimo tempo». Giada Casu, 22 anni di Sisini (piccola frazione di Senorbì) e Roberto Spina (25 anni di Assemini) hanno coronato ieri il loro sogno d’amore. Nonostante la zona arancione hanno comunque deciso di sposarsi e di “festeggiare” con gli invitati, una sessantina in tutto.

La cerimonia si è svolta nel suggestivo scenario della Villa Aresu di Sisini, rigorosamente all’aperto e riservata a familiari, testimoni e gli amici più cari. Tutti distanziati, con mascherine rigorosamente abbinate agli abiti eleganti.

Il grande giorno

Ieri è stato il grande giorno per Giada e Roberto, che dopo tanti rinvii a causa dell’emergenza sanitaria sono riusciti finalmente a convolare a nozze.

«Ci saremmo dovuti sposare nel settembre 2020, avevamo fissato la data da tempo – racconta Roberto – poi l’esplodere della pandemia e il conseguente lockdown hanno scombinato i nostri piani». Un imprevisto durato otto lunghi mesi.

Dopo le prime riaperture, i promessi sposi hanno rincominciato a parlare di preparativi, pur sapendo che non sarebbe stato facile organizzare la cerimonia nel rispetto delle tante restrizioni anti-contagio. Ma è proprio dalle difficoltà che, spesso, nascono le idee migliori.

«Abbiamo pensato che la Villa Aresu, l’antica casa padronale al centro di Sisini, sarebbe potuta essere una location perfetta per celebrare le nozze in totale sicurezza», dicono gli sposini. Per non lasciare nulla al caso si sono fatti aiutare da una wedding planner.

Prima del rito civile, officiato dal sindaco Alessandro Pireddu, si è tenuta la breve cerimonia religiosa secondo il rito dei Testimoni di Geova, la fede professata dagli sposi.

Scenario perfetto

L’antica dimora di Sisini, per una mattina, si è trasformata in una location fiabesca, da sogno. Sul sagrato i petali di rose rosse per il passaggio della sposa, in abito bianco. Elegantissimo anche lo sposo, papillon grigio chiaro e abito bordeaux.

Emozionatissimi entrambi, allo scambio delle promesse lei si è commossa.

Take away

I limiti imposti dalla zona arancione non consentivano festeggiamenti con gli invitati, l’unica soluzione era quella di “inventarsi” la festa d’asporto con i buffet da portare via. Insieme alle bomboniere sono state consegnate le confezioni con formaggio, pomodorini, verdurine, salumi e l’aperitivo in un bicchiere in plastica con il tappo, come prevede la modalità d’asporto.

Originali anche le bomboniere: vasetti con olio di produzione artigianale, aromatizzati con diverse fragranze.

La villa

Giada e Roberto, eleggendo la dimora di Sisini come scenario per il loro sì, potrebbero aver lanciato una moda.

Ne è convinto il sindaco Pireddu: «È la prima volta che la nostra splendida Villa Aresu viene scelta come location per un matrimonio, e mi sa tanto che, visti i risultati, presto riceveremo altre richieste dello stesso tipo», sorride il primo cittadino.

La Giunta comunale di Senorbì ha approvato, alcuni mesi fa, il nuovo regolamento sulle nozze e le unioni civili che riconosce la possibilità di contrarre matrimoni con validità giuridica anche al di fuori del Palazzo municipale. Tre le soluzioni alternative agli spazi istituzionali ma un po’ austeri della sala consiliare: il museo archeologico Domu Nosta, la Casa Lonis e la storica casa padronale di Sisini, sinora utilizzata per l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali.