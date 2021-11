Nove medici per diecimila diabetici 

Sono 10 mila i pazienti del Sulcis Iglesiente seguiti dal servizio di Diabetologia della Assl Carbonia. Un servizio conglobato ma che dispone di due centri; uno ad Iglesias e l’altro a Carbonia e può contare su un’equipe di 9 medici, 16 infermieri, 2 operatori tecnici e una coordinatrice infermieristica.

L’assistenza

Quella del diabete è una patologia che nel territorio risulta avere percentuali che si aggirano intorno al 10 per cento della popolazione e necessita pertanto di un’assistenza sanitaria capillare: «Oltre ai due centri principali, in epoca pre-Covid raggiungevamo 11 ambulatori periferici - spiega il responsabile del servizio di Diabetologia Giacomo Guaita - siamo riusciti a riattivarne 5, le cosiddette “Case della Salute”. L’elevata porzione di pazienti ha indirizzato il nostro territorio ad avere in termini assistenziali, una capillarità che permette di registrare quasi tutti i casi. In maniera pionieristica abbiamo attivato anche il servizio della cura a distanza, la “telemedicina”, uno strumento di supporto che permette di non lasciare gli utenti senza sostegno. Inoltre siamo in Sardegna l’unico servizio che dispone dell’ambulatorio di Endocrinologia e due anni stiamo portando avanti un progetto di prescrizione dell’esercizio fisico a gruppi di pazienti diabetici di tipo 2». Mille invece sono i pazienti seguiti e portatori del diabete di tipo 1, fra questi 120 utilizzano il microinfusore, lo strumento che consente l’erogazione dell’insulina.

Numeri e organici

Per il presidente della Federazione rete Sarda Diabete, Riccardo Trentin, il modello delle prestazioni sanitarie in stato d’emergenza da Covid fornito dalla Assl 7, dovrebbe entrare a far parte della gestione ordinaria della patologia in tutti i territori della Sardegna: «Il Centro di Diabetologia Carbonia-Iglesias è stato uno dei primi ad attivarsi per l’avvio della campagna vaccinale per i diabetici . I protocolli specifici di teleassistenza e telemedicina hanno dimostrato quanto sia importante la sinergia tra tutti i soggetti che a vario titolo operano nel sistema». Un sistema che deve far fronte ad un importante numero di prestazioni e necessiterebbe, per il presidente del coordinamento delle associazioni dei diabetici della Sardegna e consigliere nazionale della Fand, Stefano Garau, un potenziamento del personale medico e infermieristico: «Stando alle nostre stime, 13 mila utenti ruotano intorno ai centri di diabetologia di Carbonia e d’Iglesias, nonché nei poliambulatori locali - spiega Garau - questa mole di utenti, con un numero di diabetologi che è abbastanza contenuto, comporta inevitabilmente meno tempo per le prestazioni da garantire ad ogni singolo paziente e il servizio, ottimo da un punto di vista professionale, comincia a presentare qualche crepa. Negli ultimi anni inoltre abbiamo perso il “centro prelievi” all’interno della Diabetologia e questo si è tradotto in un disagio per le categorie più fragili. La qualità del personale specialistico è indubbio, il problema è che aumentano i malati e diminuiscono i medici».