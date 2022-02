Nove isole ecologiche sul litorale 

La mappa delle isole ecologiche informatizzate è praticamente definita. «In gran parte saranno posizionate lungo il litorale», annuncia Sanna. «Funzioneranno con la tessera sanitaria, questo significa che potranno essere utilizzate non solo dai residenti, ma da chiunque si trovi in qualche modo a soggiornare temporaneamente in quella determinata zona, quindi anche dai turisti».

Il Comune definisce il progetto da presentare al Ministero per la Transizione ecologica per ottenere i fondi del Pnrr - il piano nazionale di ripresa e resilienza - messi in campo dal Governo con il bando relativo all’economia circolare, in scadenza fra un mese. Mentre si attende l’arrivo dei tre ecocentri mobili forniti dalla De Vizia e previsti nel nuovo appalto partito lo scorso anno. «Così contiamo di migliorare la raccolta differenziata, puntando sulla valorizzazione di alcuni rifiuti e sul contrasto al fenomeno delle discariche abusive», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna.

Mezzo milione di euro per acquistare nove isole ecologiche mobili, la maggior parte per le lottizzazioni del litorale, lì dove di fatto si concentra il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ai bordi delle strade.

Mezzo milione di euro per acquistare nove isole ecologiche mobili, la maggior parte per le lottizzazioni del litorale, lì dove di fatto si concentra il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti ai bordi delle strade.

Il Comune definisce il progetto da presentare al Ministero per la Transizione ecologica per ottenere i fondi del Pnrr - il piano nazionale di ripresa e resilienza - messi in campo dal Governo con il bando relativo all’economia circolare, in scadenza fra un mese. Mentre si attende l’arrivo dei tre ecocentri mobili forniti dalla De Vizia e previsti nel nuovo appalto partito lo scorso anno. «Così contiamo di migliorare la raccolta differenziata, puntando sulla valorizzazione di alcuni rifiuti e sul contrasto al fenomeno delle discariche abusive», commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente Tore Sanna.

Dove saranno

La mappa delle isole ecologiche informatizzate è praticamente definita. «In gran parte saranno posizionate lungo il litorale», annuncia Sanna. «Funzioneranno con la tessera sanitaria, questo significa che potranno essere utilizzate non solo dai residenti, ma da chiunque si trovi in qualche modo a soggiornare temporaneamente in quella determinata zona, quindi anche dai turisti».

Differenziata

Priorità assoluta migliorare la percentuale di differenziata, con la missione - prevista nel nuovo appalto - di raggiungere il 90% durante l’ultimo anno di contratto. «L’obiettivo è anche cercare quanto più possibile di dare valore ad alcune tipologie di rifiuti, cartone e vetro in primis, e questo si può fare se il conferimento avviene seguendo le regole. Con un ritorno in termini economici sia per il Comune che per la De Vizia, e quindi anche per i cittadini», dice Sanna. Ma sarà anche l’occasione per testare la richiesta di compostiere domestiche, diventate facoltative con il nuovo appalto di igiene urbana, con tanto di sgravi sulla Tari per chi deciderà di utilizzarle e non conferire la frazione umida con il sistema tradizionale del porta a porta. «Una scelta che però dovrà essere consapevole, chi decide di richiedere la compostiera deve disporre di spazi adeguati ed essere in grado di garantire la giusta cura e pulizia», precisa Sanna.

L’appalto

Altri tre ecocentri mobili sono invece già previsti dal contratto con la De Vizia, che gestisce la raccolta. «Si aggiungeranno ai nove che contiamo di acquistare qualora dovessimo avere i fondi richiesti», aggiunge il vicesindaco.

Insieme alle telecamere da posizionare contro le discariche abusive, pronte ad essere installate dopo l’approvazione finale in Consiglio del regolamento sull’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. «Sempre nell’ottica di sensibilizzare il cittadino al rispetto delle regole e al giusto conferimento dei rifiuti», sottolinea Sanna, «un percorso nel quale presto darà il suo contributo anche la compagnia barracellare».

Nel frattempo si lavora per realizzare anche un impianto dedicato al trattamento dei rifiuti elettronici e ingombranti, e dei pannelli fotovoltaici: un progetto da 4 milioni circa, risorse che, anche in questo caso, si spera possano arrivare grazie al Pnrr.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata