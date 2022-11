Nove anni per tentato omicidio 

«Davanti a due sentenze opposte basate sugli stessi elementi di prova è d'obbligo un ricorso in Cassazione. Ora aspettiamo le motivazioni della sentenza e poi formuleremo l’istanza», commenta l'avvocato Francesco Lai, difensore di Sella. Sintetica anche la parte civile, con l’avvocato di Deiana, Gianluigi Mastio che ricorda come «durante la discussione avevamo sottolineato la contraddittorietà, l’illogicità e la superficialità della sentenza di primo grado. I giudici ci hanno dato ragione, attendiamo la motivazione».

La Corte d’Appello ha accolto la tesi del pg Paolo De Falco, che aveva chiesto una pena a 10 anni, e dell'avvocato di parte civile Gianluigi Mastio, secondo cui Sella avrebbe agito per vendicare la morte del fratello Danilo, ucciso nel 2008. Omicidio per il quale è stato condannato a 18 anni Marcello Gungui, come esecutore materiale, mentre Antonio Deiana era stato condannato a un anno e 8 mesi per favoreggiamento (reato prescritto in Cassazione).

Ribaltando la sentenza di primo grado del Tribunale di Nuoro che il 23 febbraio 2021, col rito abbreviato, aveva assolto Albino Sella dall'accusa di essere l’esecutore del tentato omicidio di Antonio Deiana, avvenuto a Mamoiada il 31 marzo del 2016, ieri la Corte d’Appello di Sassari ha condannato il 34 enne di Mamoiada a 9 anni di reclusione. Una sentenza di colpevolezza che arriva dopo una prima richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Nuoro, cui era seguita un’opposizione e la successiva assoluzione di primo grado.

La condanna

Le reazioni

«Davanti a due sentenze opposte basate sugli stessi elementi di prova è d'obbligo un ricorso in Cassazione. Ora aspettiamo le motivazioni della sentenza e poi formuleremo l’istanza», commenta l'avvocato Francesco Lai, difensore di Sella. Sintetica anche la parte civile, con l’avvocato di Deiana, Gianluigi Mastio che ricorda come «durante la discussione avevamo sottolineato la contraddittorietà, l’illogicità e la superficialità della sentenza di primo grado. I giudici ci hanno dato ragione, attendiamo la motivazione».

Salvo per miracolo

Deiana era sfuggito all’agguato la sera del 31 marzo 2016, alla periferia di Mamoiada mentre rientrava in paese a bordo del suo pick-up. Dieci mesi dopo i carabinieri sorpresero Albino Sella con un fucile clandestino. Quell'arma, dissero i Ris, era la stessa che venne utilizzata per sparare contro Deiana. Per il possesso del fucile Sella patteggiò tre anni.

Sulla provenienza del fucile però si limitò a spiegare che lo trovò in campagna. Nuove indagini furono disposte dopo l’opposizione all’archiviazione ed emersero altri indizi che in primo grado non bastarono per la condanna, ritenuti invece prove per la Corte d’Appello che ha inflitto a Deiana 9 anni.

