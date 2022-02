Novavax, nell’Isola le prime dosi 

Mentre arrivano in Sardegna le prime 27.900 dosi del nuovo vaccino anti Covid-19 Novavax, cala il numero dei nuovi contagi e anche, pur di poco, il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali dell’Isola. Soprattutto, cala il numero delle vittime: secondo il bollettino della Regione, i morti causati ieri dalla pandemia sono tre: due donne di 86 e 77 anni in provincia di Sassari e un 95enne residente nella Città metropolitana di Cagliari. I nuovi contagi in 24 ore sono 775, processati 7.461 tamponi antigenici e molecolari. C’è un paziente Covid in più nelle terapie intensive sarde (ora sono 24) e tre in meno in area medica (337). Cala di 24 il totale dei casi in isolamento domiciliare, che ora nell’Isola sono 31.293.

I dati nazionali

Migliora sensibilmente la situazione nell’intero territorio nazionale, per quanto riguarda morti e contagi da Covid. Nelle 24 ore tra sabato e ieri le nuove infezioni sono state 30.629, contro le 38.375 del giorno precedente. Dall’inizio della pandemia, il virus ha dunque contagiato 12.764.558 italiani. I morti a causa della pandemia sono stati 144 in 24 ore, il giorno prima erano stati 210, per un totale di 154.560 da inizio pandemia. Ci sono oltre 53mila positivi in meno in 24 ore (ora sono 1.122.278) e il tasso di positività sale al 9,6 (si proveniva da 8,8). Trenta i pazienti in meno nelle terapie intensive (ora 733) e -235 è il dato dell’area medica (ora 10.868).

Il nuovo immunizzante

Intanto, ieri mattina l’esercito ha consegnato in Sardegna le prime 27.900 dosi del vaccino della casa farmaceutica statunitense Novavax (si chiama Nuvaxovid), che si basa sulle proteine ricombinanti come molti altri immunizzanti prima di questo. Sono state consegnate tutte all’ospedale Binaghi di Cagliari, scelto come centro di smistamento dalla Regione. «Proprio perché è una formulazione che esiste da lungo tempo», commenta Sergio Marracini, direttore sanitario del Presidio unico ospedaliero che comprende anche il Binaghi, «confidiamo che anche i no-vax, considerato che in passato hanno ricevuto immunizzazioni basate sullo stesso principio, finalmente si facciano vaccinare». Ieri la consegna, già stamattina comincia lo smistamento delle dosi destinate agli hub e a tutti i centri vaccinali che esistono nell’Isola: «Si dovrebbe cominciare l’inoculazione tra pochissimi giorni», è la previsione di Marracini.