Novanta pecore sgozzate nella stalla 

Le pecore di Adriano Foddis erano rinchiuse nell’ovile di Su Marchesu dove si sviluppa gran parte dell’attività zootecnica dell’allevatore, proprietario di un altro gregge che soggiorna in una campagna distante dal punto in cui è avvenuta la strage. Chi ha compiuto il raid probabilmente conosceva bene le abitudini dell’uomo e ha agito in maniera decisa, senza indugi, forse aiutato da complici. Nulla hanno potuto fare i sei cani da guardia. Uno è stato addirittura picchiato e ne riporta i segni sul muso. Entrati nell’ovile, i responsabili hanno infierito sulle bestie, sgozzandole e sventrandole. Poi sono spariti nel buio. Foddis ha scoperto tutto l’indomani mattina e non gli è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri.

Novanta pecore ammazzate dentro l’ovile. Alcune sono state sgozzate, altre sventrate col coltello. Una vera e propria strage, con il tappeto di fieno inzuppato di sangue. Azioni fredde, con il preciso intento di far pesare prima il gesto e poi il danno economico. Il gregge di Adriano Foddis, allevatore 44enne di Tertenia, è stato sterminato nelle campagne di Su Marchesu, tra l’abitato e Quirra.

La mattanza è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato. Nessuno si sarebbe accorto di niente. Lo stesso proprietario si è reso conto della mattanza soltanto all’alba di sabato, quando le pecore, quasi tutte gravide, erano ormai morte da un pezzo. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Jerzu intervenuti sul posto insieme alla veterinaria dell’Asl Ogliastra.

Sterminati

Le pecore di Adriano Foddis erano rinchiuse nell’ovile di Su Marchesu dove si sviluppa gran parte dell’attività zootecnica dell’allevatore, proprietario di un altro gregge che soggiorna in una campagna distante dal punto in cui è avvenuta la strage. Chi ha compiuto il raid probabilmente conosceva bene le abitudini dell’uomo e ha agito in maniera decisa, senza indugi, forse aiutato da complici. Nulla hanno potuto fare i sei cani da guardia. Uno è stato addirittura picchiato e ne riporta i segni sul muso. Entrati nell’ovile, i responsabili hanno infierito sulle bestie, sgozzandole e sventrandole. Poi sono spariti nel buio. Foddis ha scoperto tutto l’indomani mattina e non gli è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri.

Allevatore

Adriano Foddis è figlio di un allevatore. Da 25 anni gestisce in proprio la sua attività, unica fonte di reddito della sua famiglia. Sposato e padre di due figlie, è da tutti riconosciuta come persona seria e dedita al lavoro. Prima della mattanza possedeva 280 capi «Non ho mai avuto discussioni con nessuno e non trovo la minima spiegazione all’accaduto. Non avrei mai immaginato potesse accadermi una cosa simile. Con quest’azione hanno rovinato una famiglia. Lì c’era il sudore di mia moglie e delle mie figlie». Il Comune si è subito attivato per smaltire le carcasse. «Ringrazio gli amministratori e l’intera comunità. Sono tantissime le persone che mi stanno manifestando solidarietà. Piango da giorni, io non ho mai fatto del male a nessuno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata