«Notti tormentate dai petardi» 

Dopo un periodo di calma, ecco che i fuochi d’artificio tornano a disturbare le notti dei quartesi.

Il risultato: gli animali domestici, spaventati, scappano di casa lasciando nella disperazione i proprietari. E tanti abitanti del centro – e non solo - non riescono a dormire dal momento che spesso, come successo anche nei giorni scorsi, i “botti” squarciano il silenzio alle due del mattino, facendo suonare anche l’antifurto delle auto.

E se all’inizio si era detto che forse in qualche locale si festeggiavano i compleanni con fuochi d’artificio finali, è molto più probabile che i botti siano opera di gruppi di ragazzini che bivaccano disturbando e facendo danni fino all’alba, complice il bel tempo che continua a invogliare a stare fuori.

Lo sfogo

«Io abito vicino a via Polonia», racconta Carla Mattana, 45 anni, «e purtroppo con il caldo e con le finestre aperte è una situazione non più sopportabile. I fuochi artificiali vengono sparati a tutte le ore del giorno e della notte. Non capisco davvero il motivo. Una volta svegliati, poi è difficile riaddormentarsi. E la mattina dopo bisogna andare presto al lavoro».

Bonaria Serra, 78 anni, abita nella zona di Pitz’e Serra: «Alcune notti sembra di trovarsi alla festa di Santa Greca. Non mi sembra giusto che ci siano questi fuochi inutili, non c’è più rispetto per niente e per nessuno. Noi abbiamo bisogno di riposare. Gli animali si spaventano, queste cose non si dovrebbero proprio fare, va bene una volta se si vuole festeggiare un compleanno, ma così è davvero troppo».

Nei quartieri

Già a seguito delle precedenti segnalazioni che avevano coinvolto un locale della zona di Pitz’e Serra, che si era subito dissociato dalla faccenda, la questione era stata affrontata dal Comitato di residenti di Pitz’e Serra, Quartello, Sa Forada, Sant’Anastasia e Pardinixeddu che aveva anche informato le forze dell’ordine. «Avevamo fatto presente», ricorda il presidente Mario Sotgiu, «che abbiamo un seguito di proteste da parte dei residenti della zona che vivono nelle vie da noi rappresentate, che hanno denunciato come ogni notte si sentano questi botti. Il problema è sicuramente grave e ne abbiamo parlato anche con il Comune». E anche questa volta le proteste sono finite sui social network nelle pagine di residenti in città dove tantissimi hanno protestato per i botti fuori programma.

Intanto le baby gang imperversano da un quartiere all’altro. Il caso più grave continua a restare quello dei locali dell’ex asilo di via Boito, dove in gruppo si riuniscono fin dal primo pomeriggio, talvolta dando fuoco a ciò che capita. Basta guardare quanti sono gli interventi dei vigili del fuoco. Qualche tempo fa i petardi venivano anche lanciati tra le persone che passavano nel sagrato della basilica di Sant’Elena tanto da costringere i sacerdoti a intervenire perché disturbavano anche la messa.

