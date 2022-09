Notti insonni per il chiasso al Poetto 

Ma per alcuni gestori le cose sono peggiorate a settembre. Basta vedere cosa è successo appunto lo scorso fine settimana con musica fortissima fino all’alba che ha tenuto svegli i residenti da via San Benedetto a Quartello, da via Polonia a piazza IV Novembre. La prova è anche nei commenti sul web della mattina seguente alle serate danzanti. «Per due giorni non ho potuto dormire per colpa della musica altissima fino alle 5 del mattino. E meno male che c’è un’ordinanza». E ancora: «E cosa fai te ne privi dei fuochi d’artificio alle 2,30 del mattino?. L’orario adatto devo dire. Meno male che da casa mia si vedevano bene».

L’ordinanza del sindaco, del resto, era chiara: musica consentita in chioschi e locali sul lungomare dal lunedì al giovedì fino alle 24 , il sabato e la domenica fino all’una. E ad agosto era stata persino concessa una deroga con lo stop nei week end alle 2 con slittamento alle 3, eccezionalmente per la vigilia di ferragosto.

Il tempo della tolleranza è finito. Nonostante le ordinanze che imponevano lo stop alla musica in determinati orari, al Poetto si è continuato a fare di testa propria sparando decibel altissimi fino all’alba e tenendo svegli i residenti non solo delle zone vicino al lungomare ma anche oltre, fino a piazza IV Novembre. E c’è di più: le serate danzanti nell’ultimo fine settimana sono state condite anche da fuochi d’artificio alle 2 di mattina.

Il tempo della tolleranza è finito. Nonostante le ordinanze che imponevano lo stop alla musica in determinati orari, al Poetto si è continuato a fare di testa propria sparando decibel altissimi fino all’alba e tenendo svegli i residenti non solo delle zone vicino al lungomare ma anche oltre, fino a piazza IV Novembre. E c’è di più: le serate danzanti nell’ultimo fine settimana sono state condite anche da fuochi d’artificio alle 2 di mattina.

Provvedimenti in arrivo

Sono pronti a partire i primi provvedimenti di sospensione delle attività di intrattenimento a cui ne seguiranno altri a stretto giro, accompagnati da pesanti sanzioni. D’altronde l’amministrazione era stata chiara: si rispettino le regole o interverremo. Ora arriva il conto da pagare.

L’ordinanza del sindaco, del resto, era chiara: musica consentita in chioschi e locali sul lungomare dal lunedì al giovedì fino alle 24 , il sabato e la domenica fino all’una. E ad agosto era stata persino concessa una deroga con lo stop nei week end alle 2 con slittamento alle 3, eccezionalmente per la vigilia di ferragosto.

Ma per alcuni gestori le cose sono peggiorate a settembre. Basta vedere cosa è successo appunto lo scorso fine settimana con musica fortissima fino all’alba che ha tenuto svegli i residenti da via San Benedetto a Quartello, da via Polonia a piazza IV Novembre. La prova è anche nei commenti sul web della mattina seguente alle serate danzanti. «Per due giorni non ho potuto dormire per colpa della musica altissima fino alle 5 del mattino. E meno male che c’è un’ordinanza». E ancora: «E cosa fai te ne privi dei fuochi d’artificio alle 2,30 del mattino?. L’orario adatto devo dire. Meno male che da casa mia si vedevano bene».

Il comitato

Anche il comitato dei quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Pardinixeddu e Sant’Anastasia, sii era interessato della questione inviando fin dall’inizio della stagione una lettera al prefetto per informarlo della situazione. «Ma nonostante le ordinanze e la lettera», spiega il presidente Mario Sotgiu, «al Poetto hanno continuato a fare quello che volevano e noi abbiamo continuato a ricevere le lamentele dei residenti che non riuscivano a dormire per via della musica altissima. Non si tiene conto delle persone che la mattina devono andare a lavorare, dei malati e degli anziani che devono riposare».

Ma adesso il tempo dell’anarchia è davvero finito e chi quest’anno ha fatto come gli pareva rischia l’anno prossimo di avere ancora maggiori restrizioni.

«A fine stagione» trapela dell’ufficio di Gabinetto del sindaco, «faremo una riflessione su come sono andate le cose quest’estate e valuteremo se l’anno prossimo consentire le attività di intrattenimento o se chiedere a chi le vuole fare, di presentare tutte le autorizzazioni del pubblico spettacolo». Il che vuol dire ottenere l’ok della commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli come accade con i concerti e i grandi eventi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata