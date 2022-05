«Notti insonni per colpa delle pulizie stradali» 

«La situazione sta diventando insostenibile», spiega Marcella Marini residente in via Palestrina, «capisco l’esigenza di pulire le strade ma non è normale che questo accada sistematicamente tutte le notti, tutte le mattine e per tre volte al giorno, sempre nelle stesse strade. Quartu ha 400 km di strade e lo stesso trattamento dovrebbe allora riguardare tutta la città».

Poi invece in corso d’opera, le cose sono cambiate. E in peggio: le macchine spazzatrici della De Vizia transitano nella stessa strada anche tre volte, dalla notte all’alba tenendo, sette giorni su sette, svegli i residenti. Che magari la mattina dopo devono andare al lavoro o che stanno male e hanno bisogno di riposare. Capita ad esempio nella zona di Santo Stefano dove le pulizie passano intorno all’una, poi alle 5 o anche prima e alle 7. Per poi proseguire anche la mattina. Un via vai continuo, con macchine e soffiatori.

In principio sarebbero dovute passare una volta al mese a rotazione in tutte le strade del centro e del litorale. E pazienza per il rumore, perché tanto una sola notte ogni trenta giorni si poteva pur sopportare.

In principio sarebbero dovute passare una volta al mese a rotazione in tutte le strade del centro e del litorale. E pazienza per il rumore, perché tanto una sola notte ogni trenta giorni si poteva pur sopportare.

Poi invece in corso d’opera, le cose sono cambiate. E in peggio: le macchine spazzatrici della De Vizia transitano nella stessa strada anche tre volte, dalla notte all’alba tenendo, sette giorni su sette, svegli i residenti. Che magari la mattina dopo devono andare al lavoro o che stanno male e hanno bisogno di riposare. Capita ad esempio nella zona di Santo Stefano dove le pulizie passano intorno all’una, poi alle 5 o anche prima e alle 7. Per poi proseguire anche la mattina. Un via vai continuo, con macchine e soffiatori.

La protesta

«La situazione sta diventando insostenibile», spiega Marcella Marini residente in via Palestrina, «capisco l’esigenza di pulire le strade ma non è normale che questo accada sistematicamente tutte le notti, tutte le mattine e per tre volte al giorno, sempre nelle stesse strade. Quartu ha 400 km di strade e lo stesso trattamento dovrebbe allora riguardare tutta la città».

Tra l’altro la situazione è destinata a peggiorare adesso con l’arrivo del caldo quando la notte si sarà costretti a tenere le finestre aperte.

«Si è vero, passano anche tre volte», dicono Silvia e Francesco Artizzu, padre e figlia anche loro residenti in via Palestrina, «e o hai il sonno pesante o altrimenti resti sveglio, c’è poco da fare. Ma poi c’è da dire che con il soffione tutto quello che c’è in strada lo fanno entrare nel nostro cortile oppure resta sotto le auto».

I divieti

Un altro nodo spinoso era proprio la questione delle auto in sosta. All’inizio si era infatti deciso che per le pulizie notturne, che appunto si sarebbero dovute portare avanti una volta al mese a rotazione, le strade sarebbero dovute essere sgombre di veicoli. Quindi con i cartelli di divieto di sosta da sistemare per avvisare i residenti. Sennonché questo non è mai stato attuato e le pulizie vanno avanti solo al centro della strada, con ai lati le auto in sosta.

«Più che a me danno fastidio al mio cane», dice una residente in via Turati Silvia Pileri, «quando passano inizia ad abbaiare come un pazzo, in piena notte e ho paura che possa disturbare i vicini». Comunque sia tre volte tutti i giorni tra la notte e l’alba sono davvero troppe. «Non mi sembra che in altri centri come Cagliari o Selargius le pulizie si facciano in questo modo», dice Sonia Farci mentre cammina in via Della Musica, «va bene una volta al mese, ma non possono fare questo rumore insopportabile tutti i giorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata