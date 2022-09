Notti chiassose, i residenti: stop intempestivo 

L’ordinanza del 15 settembre scorso, che ordina ai gestori dei locali che si affacciano su piazza Marmilla lo spegnimento della musica in attesa di produrre ulteriore documentazione che attesti il rispetto delle regole, non solo non ha di certo calmato gli animi ma sembra aver scontentato, se non in toto almeno in parte, entrambi i contendenti: «Le ultime ordinanze in tema di rispetto delle emissioni acustiche – spiega l’avvocato Marco Coghe, rappresentante di un comitato di cittadini – sembrano arrivare quantomeno in modo intempestivo. Un atto dovuto arrivato in ritardo, a stagione praticamente conclusa, che ha costretto i miei assistiti a notti insonni per mesi».

Non si placa la protesta per la musica in centro a Carbonia. Oggi l’annunciato sciopero dei bar del centro: serrande abbassate in segno di protesta. Il sindaco: «Nessuno stop alla musica, le regole restano le stesse».

Non si placa la protesta per la musica in centro a Carbonia. Oggi l’annunciato sciopero dei bar del centro: serrande abbassate in segno di protesta. Il sindaco: «Nessuno stop alla musica, le regole restano le stesse».

Ha tutta l’aria di essere ormai un muro contro muro, a Carbonia, quello tra residenti e gestori dei locali del centro, con l’amministrazione comunale che si ritrova a dover gestire le legittime richieste di entrambe le parti che al momento sembrano non trovare un punto d’incontro.

L’ordinanza

L’ordinanza del 15 settembre scorso, che ordina ai gestori dei locali che si affacciano su piazza Marmilla lo spegnimento della musica in attesa di produrre ulteriore documentazione che attesti il rispetto delle regole, non solo non ha di certo calmato gli animi ma sembra aver scontentato, se non in toto almeno in parte, entrambi i contendenti: «Le ultime ordinanze in tema di rispetto delle emissioni acustiche – spiega l’avvocato Marco Coghe, rappresentante di un comitato di cittadini – sembrano arrivare quantomeno in modo intempestivo. Un atto dovuto arrivato in ritardo, a stagione praticamente conclusa, che ha costretto i miei assistiti a notti insonni per mesi».

Limiti superati

Secondo le rilevazioni acustiche effettuate dall’Arpas (l’agenzia regionale di protezione ambientale) i locali in questione avrebbero più volte superato i limiti di legge. Una relazione scritta che l’amministrazione municipale non ha potuto ignorare e che ha portato alle ultime ordinanze restrittive.

Da parte sua il Comune di Carbonia fa sapere di aver applicato la normativa e di essere a lavoro per trovare soluzioni che garantiscano al contempo tutela del “sonno” e tutela del lavoro.

Il sindaco

«Dal 30 giugno al 15 settembre – ha spiegato ieri il sindaco Pietro Morittu – i locali del centro hanno potuto beneficiare di un’apposita ordinanza comunale che ha permesso, in deroga a orari e limiti sonori imposti dalla legge, la possibilità per i pubblici esercizi di svolgere trattenimento musicali all’esterno. Questo – ha sottolineato il primo cittadino – è l’esatto contrario di quanto in questi giorni alcuni affermano, lasciando intendere che l’amministrazione abbia limitato la musica. Nel caso specifico alcune attività avevano superato i limiti previsti dalla normativa statale. In applicazione della legge abbiamo dovuto ordinare l’inibizione delle attività di trattenimento sino all’adozione dei sistemi, accorgimenti e interventi strutturali concretamente idonei a garantire il costante rispetto dei valori limite di immissione sonora».

Gli altri locali

In attesa di capire quale sarà l’effettiva adesione allo sciopero di questa sera, numerosi locali hanno già manifestato la loro adesione. L’amministrazione lancia un segnale distensivo: «Sussiste l’impegno di procedere con l’adozione di un regolamento per disciplinare la possibilità di rilascio di specifiche deroghe per attività di trattenimento musicale, precisando che i limiti della normativa nazionale sono stringenti e derogabili esclusivamente per manifestazioni temporanee».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata