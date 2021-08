Notti bianche, successo a metà 

Pienone per la penultima di “Shopping sotto le stelle”. Strade affollate, come per la Sartiglia giusto per rendere l’idea. Martedì 27 si chiude, dopo sette martedì tra strusci e soste nei bar e nei ristoranti dove sei serate su sette sono state da boom. In via Dritta la fila per conquistare un posto al tavolino. In più la novità: per la prima volta visite in notturna alla torre di San Cristoforo.

La Torre

Dalle 19 alle 22.30 gli operatori museali della Fondazione Oristano hanno accompagnato i visitatori a gruppi da 10. Due euro a biglietto. «Ben spesi, molto bello. Vedere dall’alto la città illuminata fa un certo effetto», commenta Mario, milanese in vacanza. «Dall’11 giugno, giorno della riapertura della torre di San Cristoforo, abbiamo registrato 1.300 visitatori. Non male considerato anche la presenza di turisti nettamente inferiore rispetto al pre Covid», commenta Francesco Obino, direttore della Fondazione Oristano. All’incirca 20 al giorno. «L’apertura della Torre in notturna realizzata da Comune e Confcommercio d’intesa con la Fondazione Oristano nel martedì dello “Shopping sotto le stelle” vuol essere un segnale di ripresa del settore turistico, commerciale e culturale fondamentale per la città», è il parere dell’assessore alla cultura Massimiliano Sanna.

Bar e ristoranti

Un successo ma non per tutti. A gonfie vele bar e ristoranti, gli altri negozi piatta totale. Per Osvaldo Deidda del “Dalì Cafè” di via Gabribaldi, meglio non poteva andare. «Ma vede quanta gente è in giro. I martedì di “Shopping sotto le stelle” hanno funzionato benissimo almeno per bar e ristoranti, tavoli occupati e rotazione veloce. Tutto perfetto, sono mancati gli spettacoli itineranti e la musica di due anni fa ma con le norme anti Covid era impossibile. Ognuno si è organizzato per proprio conto, d’altra parte noi commercianti alla Confcommercio non abbiamo versato neppure un euro». «Per noi baristi bene», dice Irma di “Mia Cafè” via Dritta. E per i ristoranti: felicità, anche doppia per qualcuno. Salvo il “Kalispera” angolo piazza Roma-via Garibaldi. «Benissimo, ma bene anche tutti gli altri giorni della settimana. Non mi posso lamentare, “Shopping sotto le stelle” ha funzionato. Vede quanta gente a spasso? Succede che ogni tanto qualcuno si fermi per una birra, una pizza o una pastasciutta», dice Gianluigi Corrias, ristorante “Da Salvatore”, in via Riccio.

«Sì, le notti bianche di martedì qualcosa hanno portato. Si potrebbe fare di più se si affrontasse diversamente il discorso turismo, abbellendo le strade che quanto a illuminazione lasciano molto a desiderare, per fare un esempio. Giusto anche chiudere le strade al traffico ma non tutte, qualcuna andrebbe chiusa almeno il martedì notte». Mattia Pippia, ristorante Craft in via De Castro. «Sì bene, il problema è che sono saltati i turni 20-21 perché di turisti se ne vedono molto meno rispetto agli anni scorsi».

Lo shopping

“Salaris Uomo”, grandi vetrine di fronte al “Dalì Cafè” anticipa una musica totalmente diversa. «No, per l’abbigliamento e credo anche per le calzature i martedì hanno portato poco e niente. Rispetto a due anni fa molto molto meno. Perché? Mah, certamente la mancanza di attrazione. Tutto si risolve in lunghe passeggiate dove alla fine ti fermi in un bar o ai due passi dopo cena in ristorante». Chiude Sara Pintus, direttrice di Confcommercio. «Abbiamo fatto col Comune tutto quello che si poteva fare. Il risultato è complessivamente positivo, meno per alcuni settori che comunque rispetto a un martedì qualunque qualcosa in più hanno realizzato».

