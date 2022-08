Notti bianche stellari per bar e locali  

Sotto le stelle sorridono soprattutto baristi e ristoratori. Il terzo martedì di shopping al chiaro di luna conferma un trend ormai consolidato: a Oristano i veri affari si fanno a tavola, più tiepido l’entusiasmo tra gli scaffali dei negozi.

Sorrisi a tavola

Tra apericena, drink all’aperto e amabili chiacchierate davanti ad una pizza o un piatto di spaghetti alla bottarga, difficile trovare un esercizio pubblico che non abbia lavorato. In via Garibaldi dehors gremiti, in piazza Eleonora tavolini al completo. «Di settimana in settimana la situazione va migliorando - conferma Didone Mura, del bar Cafesiño - abbiamo servito anche molti turisti, in particolare francesi». Giunta al giro di boa, la manifestazione promossa dalla Confcommercio con la collaborazione del Comune e di una cinquantina di attività del centro cittadino, si conferma un appuntamento di grande richiamo. «È presto per fare bilanci - afferma Massimo Carboni, del ristorante Lo Spiffero – dopo una partenza un po’ a rilento, martedì scorso abbiamo lavorato bene». Il salotto buono di Oristano si è acceso e pazienza se non sempre la passeggiata si conclude con un acquisto. Per i commercianti il bicchiere è mezzo pieno.«Vedere le vie affollate, le vetrine accese, la musica dal vivo, sono tutti elementi che restituiscono un’immagine più turistica di Oristano - osserva Valentina Cadoni, titolare di un negozio di calzature - Vacanzieri a parte, poi, i clienti del martedì sera sono diversi da quelli abituali, arrivano molte famiglie dai paesi limitrofi». La partenza il 19 luglio, a saldi già iniziati, è uno dei limiti evidenziati dai negozianti. «Tenere le serrande sollevate fino a mezzanotte è un grande investimento - fa notare Francesca Tola, commerciante di via Tirso - martedì abbiamo lavoricchiato, ma siamo ancora lontani dai numeri dello scorso anno».

Laboratori e sport

Tra una sbirciata alla ricerca del capo scontato e un gelato, in tanti hanno approfittato di Shopping sotto le stelle per visitare le strutture museali cittadine. «Al laboratorio organizzato al Centro di documentazione della Sartiglia hanno partecipato oltre venti bambini - afferma il direttore della Fondazione Oristano Francesco Obino - l’elemento di maggiore richiamo è la visita alla Torre di San Cristoforo: finora abbiamo registrato un centinaio di ingressi ad apertura notturna».Il primo martedì di agosto è stato anche all’insegna dello sport e del divertimento: un successo ben oltre le aspettative per la terza edizione della Catte Cup, torneo di calcio a 7 organizzato in collaborazione con la Consulta giovani di Oristano e il Rotaract. La medaglia d’oro è andata alla squadra MTRN, ma è solo un dettaglio. Ha vinto la solidarietà: i fondi raccolti grazie alla vendita dei biglietti per il mega concerto che in piazza Cattedrale ha fatto ballare fino a tarda notte circa 900 giovani, serviranno per l’acquisto di defibrillatori da donare alla città.