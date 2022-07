Notti bianche e l’estate vola 

Il post Covid delle notti d’estate oristanesi ripropone “Shopping sotto le stelle”, manifestazione ormai collaudatissima che la Confcommercio ha creato e lanciato nel tempo con successo crescente. Quest’anno si riparte tutti i martedì dal 19 luglio al 30 agosto. Sette appuntamenti sotto le stelle, dalle 22 a mezzanotte con artisti di strada e di altro genere mentre gli appuntamenti musicali potranno essere organizzati dai vari locali. Tornerà l’oasi pedonale ma non mancano le polemiche tra i vari operatori del centro.

L’evento

Confcommercio e Comune si occuperanno dell’organizzazione mentre i circa duecento commercianti del Centro potranno contribuire con un versamento di 140 euro, 20 euro a serata. «La cifra rispetto al passato è stata ridotta perché il Comune cofinanzia l’evento e darà supporto amministrativo e logistico con le proprie risorse – spiega il presidente della Confcommercio Nando Faedda – Quest’anno chiederemo di chiudere le vie al traffico automobilistico così da realizzare una grande area pedonale». Tutto ok con gli immancabili però. «L’evento si farà ma molto dipende – chiarisce il presidente - dal numero dei commercianti che aderiranno. Mi auguro sia il più alto possibile, se così non fosse saremo costretti a contenere le manifestazioni di contorno».

I commercianti

Tra bar e ristoranti, le due attività che più di altre beneficeranno dello “shopping” tutto spritz e margherite, i pareri sono discordi. Da Miacafé, bar in via Dritta osservano: «Finirò per dare il contributo anche se mi costa parecchio, è vero che una ripresa c’è stata ma l’aumento dei costi supera nettamente i benefici. Speriamo bene». Da “Caffe’ in… Centro”, Eden Stramieri contesta: «Non sono d’accordo e non è una questione di soldi ma di organizzazione – attacca - Ma come si può pensare di chiudere le strade dalle 22 alle 24? Vuol dire attrezzare gli spazi dopo le 22 per smontare due ore dopo ma scherziamo? Le strade andrebbero chiuse al massimo entro le 20 e non solo questi martedì ma tutti i giorni». Mauro Canu della storica libreria in via De Castro: «Ho aderito e versato i 140 euro. Credo sia giusto fare il possibile per smuovere la città e tentare di dare un colpo d’ala al commercio in un centro che fatica». Dal bar al ristorante Craf da Banana in via De Castro: «Già versato, ho aderito come tutti gli anni. La situazione è obiettivamente difficile ma se ognuno non fa la propria parte sarà sempre più complicata - sostengono – Le notti bianche hanno sempre portato qualcosa in più, dobbiamo crederci».