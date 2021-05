Notte senza vittime Si lavora alla tregua, gli scontri continuano 

TEL AVIV. Una notte senza vittime a Gaza nonostante gli attacchi, seguita in Israele da quasi sei ore di fragile calma. Poi di nuovo razzi, che hanno ucciso due persone nel sud del Paese, e nuovi raid sulla Striscia. Mentre la Comunità internazionale prova a concretizzare il cessate il fuoco, la guerra va avanti, affiancata da forti disordini in Cisgiordania per la “Giornata della rabbia” indetta da Fatah e Hamas: due i manifestanti palestinesi uccisi negli scontri con l'esercito.

Guardiano delle Mura

«Israele ha riportato indietro Hamas di molti anni. I nemici attorno a noi ne traggano le conclusioni», ha ammonito il premier israeliano Benyamin Netanyahu riferendosi a Siria e Libano, da dove lunedì notte sono stati lanciati sei razzi. Netanyahu ha ancora un volta ribadito che l'operazione “Guardiano delle Mura” andrà avanti fino a quando «non sarà riportata la calma ai cittadini israeliani». Per questo l'esercito ha continuato a martellare comandanti e quadri di Hamas e Jihad islamica nella Striscia.

Terroristi eliminati

Fino a ieri sera, ha detto il portavoce militare Hidai Zilberman, sono stati eliminati «oltre 150 operativi terroristi». Di questi, più di 120 di Hamas e oltre 25 della Jihad islamica, ma sarebbe un conto per difetto. A essere preso di mira nelle ultime ore è stato il quartiere Rimal, sobborgo residenziale di Gaza City, dove vivono molti leader di Hamas. Gli attacchi si sono concentrati anche sulla struttura sotterranea dei tunnel, la cosiddetta “Metro”, nel nord della Striscia, costruita in larga parte sotto abitazioni civili. L'esercito durante la notte ne ha distrutti 15 chilometri, che si aggiungono ai quasi 100 già colpiti.

Vittime palestinesi

Le vittime complessive a Gaza, dall'inizio delle ostilità, sono ora 213, tra cui 61 bambini e 36 donne. Durante la notte di lunedì i lanci dalla Striscia verso Israele sono stati circa 90, costringendo la popolazione nei rifugi. Poi dalle 6 del mattino di ieri fin quasi alle 12 i razzi si sono fermati e la gente ha potuto riprendere fiato. Subito dopo sono ripresi i lanci, al termine della breve riapertura del valico commerciale di Kerem Shalom con Gaza, da dove Israele ha fatto passare 5 autocisterne con ognuna 38 mila litri di combustibile per la centrale elettrica della Striscia per alleviare la drammatica crisi umanitaria dell'enclave palestinese.

Vittime israeliane

Colpi di mortaio e lancio di razzi diretti in un capannone agricolo israeliano hanno ucciso due operai thailandesi e ferito altre due persone. Il totale delle vittime in Israele è di 12 persone: 10 (compresi 2 bambini) sotto i razzi, altre 2 per motivi collegati ai lanci. Un soldato israeliano è stato ferito in maniera leggera da un colpo di mortaio nei pressi del valico di Erez, dove stava facendo passare altri aiuti umanitari alla Striscia. Da Gaza in totale, dall'inizio del conflitto, sono arrivati 3.440 razzi, il 90% intercettato grazie al sistema di protezione civile Iron Dome. Ieri in Cisgiordania ci sono stati violenti scontri armati con l'esercito e anche disordini a Sheikh Jarrah, il quartiere delle case contese a Gerusalemme. Nel primo caso, vicino Ramallah, è stato ucciso un manifestante palestinese di 25 anni, un altro è stato ucciso a Hebron dopo che aveva cercato di attaccare una postazione militare.

Fonti israeliane, citate da Times of Israel, hanno negato che ci siano stati negoziati con Hamas per un cessate il fuoco. Le fonti si riferiscono ad alcune dichiarazioni rilasciate al New York Times da un alto esponente di Hamas all'estero, Moussa Abu Marzuk, secondo cui l'organizzazione sta cercando una tregua. «Israele ha chiesto - ha detto Abu Marzuk - che Hamas cessi unilateralmente il lancio di razzi per 2-3 ore prima di decidere di fare lo stesso». Abu Marzuk ha aggiunto che Hamas accetterà un cessate il fuoco solo se «simultaneo»