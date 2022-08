Notte in ambulanza al Sirai 

«Ci dispiace, non bastano più né i posti letto, né le barelle: dovete lasciare i pazienti in ambulanza e aspettare». A nulla è valso il tentativo di chiedere alla Centrale operativa del 118 il nullaosta per accompagnare i degenti a Cagliari: «Permesso negato», si sono sentiti dire gli operatori del Pronto soccorso del Sirai.

Emergenza

Erano le 23 circa della scorsa notte quando le ambulanze dei volontari e delle società convenzionate hanno dovuto vivere (e - con loro - i pazienti) una nuova terribile esperienza: di notte in ambulanza. È legata alla crisi senza fine del Pronto Soccorso, con un organico carente e posti letto insufficienti: un reparto costretto a sobbarcarsi tutto il carico del Sulcis Iglesiente, e non solo, in seguito alla chiusura dell’analogo reparto del Cto di Iglesias. Così, poco dopo le 23 di ieri, 4-5 ambulanze (ma s’è visto di peggio: di giorno anche 15 in fila) si sono viste negare la consegna dei degenti. «Ai volontari è stato riferito dal Pronto soccorso – spiega Pierpaolo Emmolo, presidente del Socor, Coordinamento soccorso regionale – che non avrebbero potuto prendere in carico pazienti e per diverse ore: altre volte è capitato ma si è trovato posto in altri reparti, e abbiamo poi saputo che è stato negato il permesso di portare i pazienti a Cagliari: sono due mesi che viviamo queste piccole grandi tragedie e non se ne può più».

Lunga attesa

La situazione si sbloccata attorno alle 4. Una delle ambulanze veniva da Fluminimaggiore, con un’ottantenne di Buggerru a bordo. Per fare in modo che venisse presa in carico, attorno alle 3, è stata per certi versi “provvidenziale” un’esigenza fisiologica occorsa alla donna: una volta espletata, la paziente si è accomodata su una sedia dentro il reparto e lì è rimasta: «Situazione oltre ogni limite di tollerabilità - afferma Paola Mei, dirigente della coop di Fluminimaggiore - non solo per queste che sono odissee quotidiane, ma pure per i costi che ci stiamo sobbarcando: da quando è chiuso Iglesias abbiamo speso in benzina quasi quanto spendiamo in un anno». Ieri notte al Sirai c’era anche l’Asvoc di Carbonia: «E pure noi attorno alle 23 - rivela Francesco Murroni, il presidente - ci siano sentiti dire: “niente barelle, zero posti: dovete aspettare”».