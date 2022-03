Notte di tensione: tentato un blocco nei supermercati 

L’intento era quello di impedire la regolare partenza dei mezzi pesanti. Non si sono verificati scontri veri e propri, ma c’è stato qualche acceso scambio di vedute tra manifestanti e alcuni degli autisti in arrivo con i loro tir, intenzionati comunque a effettuare i loro carichi e ripartire. Gli autori del blocco, hanno anche acceso un falò sul luogo della protesta, mentre dalla caserma di Villacidro nel frattempo sono intervenuti i carabinieri, agli ordini del comandante Francesco Capula, affiancati successivamente anche dagli uomini della Polizia stradale di Sanluri e di Cagliari.

Le proteste per il caro carburante esplodono anche nel Medio Campidano. Notte particolarmente movimentata a Villacidro, dove un gruppo di manifestanti ha cercato di fermare i camion della grande distribuzione, normalmente impegnati a effettuare i carichi di merce destinati ai rifornimenti dei punti vendita di quasi tutta la Sardegna.

Azione notturna

Attorno all’una del mattino, è salita la tensione nella zona industriale di Villacidro, a ridosso della strada provinciale 61 che porta a San Gavino, dove sorgono i grandi capannoni che accolgono le merci della grande distribuzione. Con i volti nascosti da cappucci e mascherine, un gruppo di circa cinquanta persone ha manifestato sulla strada che porta al centro di distribuzione merci del Gruppo Isa e a quello di Sardegna più, che rifornisce i punti vendita “Supermercati di Sardegna” e Coop.

L’intento era quello di impedire la regolare partenza dei mezzi pesanti. Non si sono verificati scontri veri e propri, ma c’è stato qualche acceso scambio di vedute tra manifestanti e alcuni degli autisti in arrivo con i loro tir, intenzionati comunque a effettuare i loro carichi e ripartire. Gli autori del blocco, hanno anche acceso un falò sul luogo della protesta, mentre dalla caserma di Villacidro nel frattempo sono intervenuti i carabinieri, agli ordini del comandante Francesco Capula, affiancati successivamente anche dagli uomini della Polizia stradale di Sanluri e di Cagliari.

Il gruppo

Le forze dell’ordine hanno proceduto all’identificazione dei manifestanti, cercando nel frattempo di rasserenare il clima. Tra le persone identificate sembrerebbe non figurare nessuno in rappresentanza dei gruppi coinvolti nella protesta dei trasportatori: i presenti sarebbero legati al mondo della pastorizia e dell’agricoltura e il motivo per cui si siano inseriti in questo contesto sarebbe al vaglio delle forze dell’ordine.

L’allerta

Verso le due e trenta, dopo l’identificazione da parte di carabinieri e poliziotti, i manifestanti sono rimasti sul posto con il loro falò, poi la situazione è progressivamente tornata alla normalità verso le quattro del mattino. Attorno alle sette, il blocco si è definitivamente dissolto, consentendo il via libera alla partenza dei camion, per effettuare le consegne delle merci.

Già dalla sera precedente era partito l’allerta tra i trasportatori, in maggioranza padroncini e dipendenti di ditte esterne, al servizio dei due gruppi di supermercati. Gli autisti si rimbalzavano messaggi in cui a vicenda si raccomandavano di stare all’erta perché si era sparsa la voce di un tentativo di blocco delle merci a Villacidro, che sarebbe stato messo in atto nottetempo, proprio all’interno delle loro abituali zone di carico. Una protesta poi andata effettivamente in scena e che ha di fatto parzialmente bloccato le loro partenze dai centri di distribuzione, ritardandole fino alle prime ore di ieri mattina.

