Notte di fuoco, case minacciate 

Notte di terrore a Gonnosfanadiga nella zona di Sa Pira Mebi, dove un grosso incendio ha svegliato un intero vicinato. Era da poco scoccata l’una quando fiamme si sono levate alte da un boschetto di pini e il fumo ha avvolto un’intera zona residenziale: i residenti, terrorizzati, si sono riversati fuori dalle case. Il rogo sarebbe partito dall’area tra il boschetto di pini, dove quasi trent’anni fa i bambini delle scuole elementari piantarono anche dei lecci, e il canale tombato di Cadumbu, ed è stato domato dai barracelli del paese.

«Abbiamo rischiato di vedere una grossa tragedia in diretta e di esserne protagonisti», dice Ignazio Sogus, elettricista residente nella zona colpita dall’incendio: «A poca distanza dall’incendio ci sono tante case e un deposito di bombole di gpl. Se le fiamme fossero arrivate lì sarebbe stata la fine».

Fuoco ovunque

Per molti, un brusco risveglio. «Ho sentito dei rumori nel dormiveglia, mi sembravano dei fuochi d’artificio», racconta un’altra residente, Simonetta Usai, 40 anni: «Ho pensato ci fosse qualche festa e lì per lì non ho dato peso alla cosa. Dopo qualche minuto mi sono resa conto il rumore era cambiato: sembravano alberi in fiamme. Mi sono affacciata alla finestra e ho visto il fuoco ovunque. La prima cosa che ho fatto – prosegue la donna – è stato telefonare al 1515 ma mi hanno risposto che erano già stati avvertiti, così sono subito scesa in strada per capire come potessi rendermi utile».

Non deve essere facile trovare il coraggio di intervenire e la lucidità di farlo nel momento giusto. A spiegarlo è Fabio Serra, 42 anni, tornato a Gonnosfanadiga per le ferie: «Ero a casa. Ho sentito i cani abbaiare insistentemente – racconta – e ho deciso di alzarmi per capire cosa avessero. Ho sentito l’odore del fumo. Sono uscito e ho visto le fiamme e il cielo rosso. In un primo momento ho pensato che fosse impossibile intervenire ma poi, come il vento ha girato ed è arrivato lo scirocco, sono intervenuto insieme agli altri del vicinato. Abbiamo avuto tutti paura: c’era chi spostava auto, chi lanciava secchi d’acqua e chi cercava di spegnere le fiamme con le pompe per irrigare».