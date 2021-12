Notte da incubo in aeroporto  

«La maggior parte ha rifiutato perché alle cinque del mattino sarebbero comunque dovuti tornare al terminal». I genitori di Giulia Marreddu erano partiti da Macomer nel primo pomeriggio ed erano stremati. «Ho provato più volte a contattare l’aeroporto ma già dalle 22 non rispondeva nessuno», spiega la donna, che ha 35 anni e risiede a Bologna dove fa la stylist sui set fotografici. «I passeggeri sono stati fatti salire e poi scendere dall’aereo e dalle 18 hanno iniziato a spostare il volo di ora in ora». La speranza di decollare è durata fino alle tre di notte. Il personale di terra ha rifocillato i viaggiatori con un panino e una bottiglia d’acqua.

Il personale della Sogeaal ha cercato di assisterli, ma le poche e frammentarie informazioni non hanno fatto altro che creare un clima teso e di incertezza. La ripresa del collegamento sarebbe stata rinviata di continuo, finché non è arrivato l’annuncio di uno slittamento alla mattina seguente. Ai passeggeri sono stati offerti buoni pasto e l’invito a ripresentarsi all’alba. «Alle 3 e mezzo di notte è stato proposto di andare in un vicino hotel», racconta la lettrice Giulia Marreddu, che in aeroporto aveva i due genitori anziani e che ha affidato la propria protesta a L’Unione Sarda.

Un guasto tecnico alla porta del velivolo, l’attesa di un ingegnere e il decollo che viene spostato di ora in ora. Notte da incubo per un centinaio di passeggeri prenotati sul volo Ryanair Alghero-Bologna del primo dicembre. Il Boeing sarebbe dovuto partire alle 18.05, ma ha lasciato la pista di Fertilia solo l’indomani mattina alle 7.35. Sono rimasti a terra per una lunga nottata, invece, i viaggiatori, tra cui bambini e anziani.

Continui rinvii

Silenzio in aeroporto

La protesta

«Sono indignata dal trattamento che la compagnia riserva ai propri clienti, – si sfoga Marreddu - considerando che detiene il monopolio assoluto sulla tratta e non vi sono alternative». Qualcuno alla fine ha scelto di andare in albergo, anche solo per un paio d’ore. Altri hanno preferito accamparsi in aerostazione. L’Unione Sarda ha cercato invano di contattare Ryan Air per avere spiegazioni.

