Notte all’addiaccio, ritrovate 

Venerdì scorso erano uscite di casa, facendo perdere le loro tracce. Dopo aver passato la notte all’addiaccio, ieri all’alba sono state rintracciate dai carabinieri che erano stati messi in allerta dalla segnalazione presentata la sera prima da una loro parente. Madre e figlia di Siniscola, anche se un po’ infreddolite, sono state ritrovate in buone condizioni e dopo essere state rifocillate sono state riabbracciate dai parenti che fino a quel momento avevano vissuto lunghissime ore di forte preoccupazione e di grande timore per la loro sorte. Si è conclusa nel migliore dei modi la storia che ha avuto come protagoniste due donne di Siniscola.

L’allarme

Madre e figlia, venerdì mattina, si erano allontanate dall’abitazione di una parente, con la quale convivono da tempo. Quest’ultima dopo aver atteso invano il loro rientro, preoccupata per alcuni messaggi spediti dalle due donne che facevano presagire un gesto inconsulto, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di via Isalle, segnalando la loro scomparsa. Le ricerche sono scattate subito e tutte le pattuglie in servizio, immediatamente allertate, hanno avviato una lunga perlustrazione in tutto il territorio.

Le ricerche

Nelle ore successive sono state controllate le strade cittadine e le campagne alla periferia del centro abitato. Delle due donne però non si è avuta traccia fino all’alba di ieri, quando una pattuglia le ha finalmente notate mentre camminavano a piedi lungo la strada provinciale 3, in direzione di La Caletta. In quel momento si trovavano all’estrema periferia della cittadina. Madre e figlia sono apparse tranquillissime e per nulla spaesate.

Una volta che i militari hanno appurato che si trattava delle stesse persone appena scomparse, le hanno accompagnate nella caserma di via Isalle, dove poi sono state rifocillate con una bevanda calda. Il tempo di capire cosa avessero fatto durante la notte passata all’aperto, poi i carabinieri hanno avvertito la parente che le ha potute riabbracciare. Un lieto fine dopo una giornata e una notte di grande paura.

