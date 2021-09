Notte all’addiaccio nel Supramonte 

Ha vagato per tutta la notte tra i sentieri del Supramonte di Baunei. In difficoltà e con un forte senso di disorientamento, Roberto Mulas, 36 anni, di Gavoi ha chiamato il 112 nel cuore della notte tra mercoledì e ieri. Ha chiesto aiuto, sostenendo di essersi perso. I militari hanno attivato il protocollo delle ricerche, ben oleato dopo i due casi più emblematici di quest’estate, che ha fatto radunare nel Supramonte un mini esercito di operatori del Soccorso alpino delle stazioni Ogliastra e Cagliari, Vigili del fuoco, barracelli e Soccorso alpino della Guardia di finanza. Il disperso è stato ritrovato intorno alle 17.30 nella zona di Cala Sisine. Era in stato confusionale e gli operatori turistici che l’hanno rintracciato si sono prodigati per accompagnarlo nella sede della Croce bianca di Baunei. Da qui, in ambulanza, è stato trasferito all’ospedale di Lanusei per accertamenti clinici. Nei prossimi giorni i carabinieri, coordinati dall’autorità giudiziaria, faranno luce sul caso con un’attività di indagine sulla persona coinvolta.

Il fatto

Nel Supramonte, per oltre dodici ore, si è temuto per una terza vita. Perché proprio con il fiato sospeso, sulla scorta della doppia esperienza delle precedenti settimane, l’hanno vissuta forze dell’ordine e ricercatori, oltre ai familiari del disperso. Memori dei casi di Alessandro Zaniboni e Claudio Aresu, inghiottiti dal Supramonte, i soccorritori sono tornati in forze tra i sentieri. Nella tarda mattinata, la centrale operativa del Soccorso alpino ha cercato di localizzare il disperso tramite l’invio di un sms sul suo cellulare e che, attraverso la visualizzazione, permette di conoscere la posizione. Sistema che, però, non ha dato risultati. Contemporaneamente sono partite le squadre della stazione Ogliastra che sono riuscite a ritrovare la macchina, una Fiat Punto, parcheggiata sull’Orientale sarda, all’altezza del cantiere forestale di Monte Loppene. Per le ricerche si è alzato in volo anche l’elicottero dei Vigili del fuoco, ma con esito negativo.

Gli altri dispersi

Le ricerche di Zaniboni e Aresu sono ufficialmente sospese. Tuttavia martedì una trentina di operatori del Soccorso alpino e speleologico, Vigili del fuoco e Soccorso alpino della Guardia di finanza hanno passato al setaccio l’area tra S’Arcu ‘e su Tasaru e Piredda, dove s’inerpica il sentiero verso Cala Mariolu, alla ricerca di Aresu. Volevano togliersi ogni dubbio dopo le battute iniziate il 23 agosto e chiuse dopo qualche giorno. Domenica scorsa sette persone del posto sono tornate, spontaneamente, sul sentiero tra Bidonie e Codula di Luna dove la linea telefonica è assente. Cercavano Zaniboni, il geometra friulano di cui si sono perse le tracce il 25 luglio.

