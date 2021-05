Normann, riemerge il passato 

Le miniere sono ormai chiuse da tempo, ma il Villaggio Normann conserva ancora il fascino dell’epopea mineraria. Un borgo dell’ottocento incastonato sul monte San Giovanni, a metà strada tra Iglesias e Gonnesa. Oggi i suoi abitanti si rimboccano le maniche alla scoperta di antichi sentieri e fonti d’acqua rimaste per decenni celate dalla vegetazione.

Villaggio riscoperto

Se Normann non ha subito il triste destino di tanti villaggi minerari, ossia non è completamente crollato, lo si deve soprattutto ai suoi abitanti, che nonostante la chiusura delle miniere non l’hanno mai abbandonato. Oggi se ne occupano volontariamente, adoperandosi per il recupero degli spazi, anche attraverso l’associazione “Villaggio Normann”, fondata nel 2018 col contributo di tutti. Non un comitato di quartiere per la rivendicazione di diritti, ma un vero gruppo di lavoro attivissimo su più fronti. «I villaggi minerari sono luoghi autentici che non dovrebbero essere ne abbandonati ne adibiti a museo, ma andrebbero vissuti – racconta Pierluigi Carta, presidente dell’associazione – non sono solo luoghi del passato, ma luoghi del presente che vanno studiati, valorizzati e compresi per le loro peculiarità». Solo recentemente gli abitanti hanno riscoperto il tracciato di una ferrovia ottocentesca che si estende per 6 km. Dopo mesi di duro impegno volontario, è oggi possibile percorrere a piedi il tracciato per 2 km, un mix perfetto tra miniera, bosco e punti panoramici sul Golfo del Leone.

«Sono arrivata a Normann 45 anni fa e me ne sono subito innamorata – racconta Laura Serra – inizialmente vivevo le mie emozioni in maniera privata, ma da qualche anno abbiamo riscoperto il valore della comunità e lavoriamo tutti insieme per dare lustro a questo angolo di paradiso, siamo contenti che anche altri possano godere del nostro impegno». Ma le sorprese non sono finite: non paghi degli ottimi risultati, i cittadini si sono messi alla ricerca di informazioni sul passato del borgo minerario, scoprendo ad esempio che il tracciato ripulito era sede di una ferrovia Decauville. Si tratta di un tipo di ferrovia leggera interamente smontabile e riposizionabile con facilità, molto in uso verso la fine dell’Ottocento, della quale a Normann si era persa qualsiasi traccia, tanto da non essere segnata nemmeno nelle carte storiche. «Questi sentieri erano appena intuibili, soprattutto per via della fitta vegetazione – racconta Giampaolo Angius – man mano che siamo andati avanti con la pulizia riscoprivamo la storia. In ogni opera c’è il sacrificio di chi ci ha preceduto, tante persone li hanno percorsi prima di noi, è stato molto emozionante riportarli in luce».

Le fontane

Tra le riscoperte anche due fonti d’acqua con abbeveratoio. Sono stati i più anziani a segnalare l’esistenza di tali opere. In passato servivano per abbeverare i cavalli che trainavano i vagoncini, carichi del prezioso minerale dal quale si estraeva argento, piombo e zinco. «Alcuni abitanti sono nati e cresciuti a Normann, senza mai cambiare casa – dice Ninni Mocco – io purtroppo sono dovuto andare via ma ci ho lasciato il cuore, e ci torno appena posso. È una gioia immensa vedere come stiamo riuscendo a farlo rinascere, mi sembra di ritornare bambino». Al centro del rilancio della frazione la partecipazione attiva dei residenti, che contano di terminare il lavoro di recupero del tracciato ferroviario nella sua interezza, sicuri che nuove scoperte porteranno stimoli ed energie. Un modello sicuramente vincente che merita di essere riproposto anche in altre località.

