Nora, nuova gestione e polemiche 

Cambia gestione la zona archeologica di Nora: dopo cinque mesi dall’ingresso del Consorzio sistema culturale Sardegna nella direzione del sito più importante del sud dell’Isola, il Comune è costretto a revocare l’aggiudicazione dell’appalto perché una delle due società che ne fanno parte non è in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti. A determinare l’esclusione del Consorzio – che attraverso diverse società gestisce spazi archeologici e culturali in diverse parti dell’Isola – è stata la posizione non conforme della cooperativa Irei di Villanova Strisaili, che si era aggiudicata la gara in collaborazione con la Di-Segno di Cagliari.

Nuova società

Da lunedì, quindi, sarà una nuova società, la Semata di Dolianova – arrivata seconda nella gara d’appalto vinta dal Consorzio – a gestire l’area archeologica e il museo civico Giovanni Patroni. Sulla carta non dovrebbe cambiare nulla, visto che i nuovi aggiudicatari hanno già gestito il sito e potranno assicurare tutti i servizi sino alla scadenza del contratto, prevista per settembre, ma che potrebbe essere prorogata per altri tre mesi. In sostanza, il nuovo gestore entrerà a Nora proprio in concomitanza della riapertura ai visitatori dell’area archeologica. Massimiliano Zucca, assessore alla Cultura, chiarisce la vicenda: «In queste situazioni l’amministrazione comunale non ha alcun potere di veto, la decisione spetta agli uffici: la revoca è stata formalizzata solo dopo il controllo di tutti i documenti e il parere dei nostri legali. Il nuovo gestore prenderà in carico il sito già da domenica: dalla prossima settimana, se l’Isola dovesse tornare in zona gialla, potranno tornare anche i visitatori. Al termine di questa gestione sarà la Fondazione a prendere in carico i tesori di Pula: scavi archeologici, museo civico e il teatro Maria Carta avranno un’unica gestione». Il cambio di gestione a sorpresa dell’area archeologica, diventa di fatto un caso politico e infiamma il Consiglio comunale. «

Scontro politico

La questione è molto semplice – dice la consigliera di minoranza Elisabetta Loi - quando si pubblicano gare d’appalto per una gestione di appena nove mesi, in un momento tra l’altro difficile come questo, è normale che le società più strutturate si fanno da parte, e questo è il risultato. Ci chiediamo quale società può trovare economicamente conveniente occuparsi della direzione di un sito archeologico per così poco tempo, e con l’incertezza legata all’andamento della pandemia. Il problema principale di Nora è legato alle ingerenze dell’amministrazione comunale, che ha preteso di partecipare ai tavoli di concertazione per dire chi e per quante ore doveva lavorare nel sito archeologico. Ci auguriamo, sia per i lavoratori che per i visitatori che ogni anni arrivano a Pula per ammirare gli scavi archeologici, che i problemi legati alla gestione del sito vengano presto superati».

