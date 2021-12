Nora, nuova gestione dopo trent’anni 

Svolta storica per l’area archeologica di Nora: dopo trent’anni di gestione affidati alle cooperative, il testimone passa alla Fondazione Pula cultura diffusa, partecipata al 100 per cento dal Comune. Il via libera è arrivato dopo l’ultimo Consiglio comunale: il nuovo ente, oltre agli scavi, gestirà in seguito anche la Biblioteca, il museo civico Patroni e il teatro Maria Carta. La Fondazione prenderà materialmente possesso di Nora dall’uno febbraio, fino ad allora resterà in carica il consorzio composto dalle cooperative Irei e Di segno, che hanno ottenuto una proroga di un mese dal Comune.

Fondazione Pula

La Fondazione sarà presieduta da Emilia Pinna Noè, il vice sarà Giancarlo Nonnoi, i consiglieri Gianluca Nonnis, Raimondo Mandis e Anna Oppo: la direttrice, assunta lo scorso mese attraverso un bando pubblico, sarà Clara Pili. Per la sindaca, Carla Medau, si tratta di un risultato importante: «Si tratta di un cambiamento che abbiamo inseguito a lungo, l’ingresso della Fondazione nella gestione di un bene prezioso come l’area archeologica di Nora consentirà di fare investimenti, attirare finanziamenti e puntare su una maggiore promozione del sito: tutti aspetti di cui un Comune non può occuparsi per limiti burocratici, di personale e di competenze, che rischiano di ridimensionare le possibilità e le potenzialità di valorizzazione dei presidi culturali stessi. Nora è il sito più importante dell’Isola, e registra ogni anno oltre 80.000 presenze: la Fondazione, solo con l’area archeologica, andrà a curare una gestione che necessita di oltre 500.000 euro di risorse provenienti da finanziamenti regionali dedicati a direzione, manutenzione e divulgazione culturale».

La scommessa

Massimiliano Zucca, assessore alla Cultura, parla di un traguardo desiderato e rincorso per anni: «La Fondazione con le sue molteplici professionalità, ci consentirà di far diventare Nora un valore aggiunto per l’intero territorio». Il nuovo sistema di gestione potrà aprire le porte anche ad altri soci, in modo da sviluppare ulteriormente l’aspetto promozionale del sito: «Il Comune resterà sempre l’azionista di maggioranza – assicura Zucca -, ma di questo ente potranno anche entrare a far parte nuovi partner: uno degli obiettivi futuri è l’apertura di una scuola di restauro a Nora». Zucca rassicura i lavoratori oggi impegnati nel sito archeologico: «Verrà applicata la clausola sociale, il personale verrà assorbito dalla Fondazione, con questa gestione sarà più facile garantirà ai dipendenti una maggiore stabilità». Dai banchi della minoranza, Angelo Pittaluga auspica che il nuovo corso gestionale possa contribuire a sfruttare le potenzialità di un’area archeologica: «I biglietti staccati ogni anno potrebbero anche raddoppiarsi, vedremo se la Fondazione saprà cogliere tutte le opportunità che questo sito offre. Mi auguro che uno dei progetti che avevamo in mente con l’ex sindaco Cabasino, che prevedeva l’apertura di piccoli negozi negli edifici militari che si trovano nell’area della Marina, si possa concretizzare”.