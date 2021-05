Nora-Lula a piedi in 6 giorni 

«Lo zaino si è adagiato sulle mie spalle, non mi ha dato alcun fastidio». La fatica non si avverte, quando la fede è incrollabile e c’è un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Da Nora al santuario campestre di San Francesco di Lula, a piedi, in appena sei giorni. Francesco Calledda, per tutti Zigheddu, ha mantenuto la promessa. Ieri poco prima di mezzogiorno ha raggiunto la candida chiesa protetta dalle cumbessìas, tanto cara a Grazia Deledda. «Lunedì scorso, con l’avvento della zona gialla, sono partito da Nora - spiega questo 83enne dalla tempra d’acciaio - ho compiuto la mia missione. Mi sono rivolto a Sant’Efisio e a San Francesco: ho pregato tanto, ho chiesto la fine di questa pandemia. Il mondo intero sta pagando un conto troppo salato».

Zaino in spalla

Ha atteso la “bandiera gialla”, come ama spesso ripetere, e ha rotto gli indugi. L’ennesimo pellegrinaggio ha avuto inizio il 17 maggio, per un uomo che nella sua vita ha macinato più chilometri di una stagionata automobile a gasolio. Definirlo camminatore appare riduttivo. Zigheddu anche stavolta non si è risparmiato, si è messo in marcia con quel carico di fede e altruismo che sono i tratti distintivi della sua esistenza. «La mia sacca era pronta da settimane, accanto alla porta di casa: attendeva solo un cenno - afferma con ironia l’over 80 aritzese - Sembrava che mi domandasse di continuo: anche oggi non si parte? Alla fine sono partito, ho rispettato le regole perché non potevo mica fare un torto a Sant’Efisio. D’altronde, lui con la zona arancione si è spostato in tutta fretta da Cagliari a Nora sopra un pick-up, mica io potevo restarmene in giro per la Sardegna di giorno e di notte».

Ultima fatica

Ieri mattina, alle cinque e un quarto, Zigheddu ha raggiunto la chiesa nuorese del Rosario, nel cuore del quartiere deleddiano di San Pietro. Appuntamento abituale per chi decide di incamminarsi verso Lula, come sempre, prima della pandemia, accompagnato dalla magia delle tenebre.

«Ho deciso di esserci, volevo fare questo pellegrinaggio insieme a Zigheddu: siamo amici di vecchia data - dichiara Rachele Piras, assessora della Programmazione economica del Comune di Nuoro - del nostro gruppo facevano parte anche Elia Floris e Stefano Flamini, due ex priori di San Francesco. Alla partenza siamo stati salutati dai nuovi priori, Francesco Loi e Chiara Crasta, mentre all’arrivo ad accoglierci abbiamo trovato gli uscenti, Bastiano Succu e Sara Spina, oltre a una deliziosa colazione, composta da caffè, dolci sardi e un bicchiere di Vov».

Cammino di fede e serenità

Zigheddu lo definisce così, mentre ripensa agli ultimi e indimenticabili sei giorni. «Ancora una volta ho potuto apprezzare la bellezza della nostra terra, anche grazie al meteo che è stato clemente - racconta - il mio è stato un pellegrinaggio ricco di significati, un cammino francescano. Da Nora a Cagliari, poi sono passato a San Gemiliano, a Sestu, e ho percorso un pezzo del cammino di San Giorgio. Quindi mi sono diretto verso Gesturi, il paese del Beato Nicola, senza dimenticare Laconi e Sant’Ignazio. Quindi Desulo, Fonni, Sa Itria a Gavoi, Nuoro. Prima del capoluogo barbaricino, però, ho fatto tappa sul monte Gonare, a Orani: mi sono fermato più di un’ora nella chiesetta, a contemplare il territorio, la vegetazione. È stato davvero stupendo».

Infine Lula, quel santuario campestre raggiunto un’infinità di volte. «A Santu Franziscu ho avanzato una sola richiesta: che ci liberi da quest’incubo, dalla pandemia, perché in giro vedo troppa sofferenza».

